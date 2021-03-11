Иркутян зовут на новую выставку – почувствовать приближение весны

В Галерее сибирского искусства 11 марта открывается выставка «Цветов изысканный мотив», посвященная наступлению весны, пробуждению природы и приходу тепла. Экспозиция насчитывает более 30 предметов живописи и декоративно-прикладного искусства из собрания Иркутского художественного музея, сообщает пресс-служба учреждения.
Цветочные мотивы встречаются в разных жанрах живописи — натюрморте, пейзаже, портрете. Эта «вечная тема» нашла своё отражение как в произведениях классиков иркутской школы, так и в творчестве современных художников. В состав по-настоящему яркой весенней экспозиции включены лучшие произведения мэтров сибирского искусства: Анатолия Костовского, Анатолия Алексеева, Владимира Тетенькина, Алексея Жибинова, Виталия Смагина, Анатолия Пурлика, а также более молодого поколения художников.
На примере работ, представленных на выставке, можно проследить, как авторы 20-21 веков развивали тематику изображения цветов в своём творчестве. Каждый мастер писал цветы в своей творческой манере. В своих стилистических поисках художники обращались к разным направлениям искусства – реализму, символизму, импрессионизму. Некоторые живописцы стремились обобщить цветы до символа, знака.
Экспозиция дополнена произведениями декоративно-прикладного искусства: здесь в частности представлены блюда и вазы, расписанные цветочными мотивами Раисой Алёшиной, которые стали визитной карточкой Хайтинского фарфорового завода в 1970-е годы.
Выставка «Цветов изысканный мотив» в Галерее сибирского искусства по улице Карла Маркса, 23 будет работать до 4 апреля 2021 года. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, посещение музея пока возможно только по предварительной записи по телефону: 8(3952)33-43-89). В музее действует масочный режим.
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