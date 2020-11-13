Иркутский депутат поработал шофёром для врачей детской поликлиники

Волонтером-водителем поработал член регионального политического совета ИРО партии «Единая Россия», председатель комитета по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении ЗС Иркутской области Виталий Перетолчин.
12 ноября он помогал врачам-педиатрам детской поликлиники Иркутской клинической больницы №9: доставлял их от места работы на вызовы к маленьким пациентам.
Депутат отметил, что сейчас в регионе сложилась сложная обстановка в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно не оставаться в стороне, а помогать медицинским работникам, которые спасают жизни людей в непростых условиях.
– Люди массово реагируют на признаки болезни и стараются сразу же обращаться к врачам, поэтому возникла большая нагрузка на медицинский персонал. Появление коронавируса было невозможно спрогнозировать, поэтому и подготовиться к нему было сложно. Я считаю важным то, что депутаты разных уровней откликнулись на призыв врачей и стали помогать, потому что мы сможем увидеть изнутри всю проблематику, которая возникает в системе здравоохранения, и оперативно решать эти проблемы на законодательном уровне, – сказал Виталий Перетолчин.
Он также призвал активных граждан, которые имеют свободное время, оказать помощь в качестве волонтеров, таким способом проявив свою гражданскую активность и сознательность.
– Мы должны сплотиться и помочь тем, чем можем, – заключил парламентарий.
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