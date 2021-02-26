Голубые тени, морковная помада: вспомним, чем наводили красоту в лихие 90-е?

В иркутском музее городского быта открывается выставка «Духи, румяна и помада – каждой женщине услада!», где представлена косметика, популярная в первой половины 1990-х годов.

Как сообщили в пресс-службе музея, на выставке представят косметику, которой пользовались представительницы прекрасной половины населения Иркутска в 1990-х годах и ранее – это время было одним из самых экстравагантных периодов в истории российского визажа: розовые, голубые, зеленые тени, перламутровая помада на губах, начёсы и «коки» на челках.

Среди экспонатов выставки известные и уже исчезнувшие с витрин магазинов марки духов, декоративной косметики российского, зарубежного производства. Отдельное место занимают средства, выпущенные иркутским АО «Радиан», известным по производству в свое время, например, резисторов.

Витрины новой выставки расположились в дамской комнате Музея городского быта. В качестве экспонатов представлены предметы не только из фондов Музея истории города Иркутска имени Сибирякова, но и частных коллекций.

На открытии гости смогут познакомиться с предметами новой выставки и сравнить образы двух эпох. В 16.00 часов пройдет небольшая лекция о том, как предпочитали прихорашиваться женщины в период Ренессанса и в конце ХХ века.

Выставка будет работать до конца августа 2021 года.

• Место проведения: Иркутск, ул. Декабрьских событий, 77.

• Время работы с 10.00 до 18.00.

• Тел: 204-884, 205-200.

• Выходной: вторник.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...