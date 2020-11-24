Гид «Заповедного Прибайкалья» Андрей Таничев получил всероссийское признание

Сотрудник «Заповедного Прибайкалья» Андрей Таничев занял первое место в номинации «Лучший экскурсовод ООПТ» первого профессионального конкурса среди особо охраняемых природных территорий в стране – «Золотая тропа России». Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
– Признание – заслуженное: стаж работы гидом у Андрея Таничева более 20 лет, он имеет множество публикаций по теме путешествий в Прибайкалье и ближайших к нему регионах, постоянно повышает свою квалификацию, получил немало профильных наград, – говорят в «Заповедном Прибайкалье».
Всего на конкурс, который проводится Минприроды России с 2020 года, поступила 131 заявка от 59 ФГБУ, осуществляющих управление особо охраняемыми территориями. Предусмотрено было шесть номинации, по которым жюри выбирало лучшие: визит-центр, организацию экологических маршрутов и экологических троп, средство размещения на ООПТ, событийное мероприятие и программу продвижения.
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