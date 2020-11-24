ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Гид «Заповедного Прибайкалья» Андрей Таничев получил всероссийское признание
По инф. Телеинформа   
24 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Сотрудник «Заповедного Прибайкалья» Андрей Таничев занял первое место в номинации «Лучший экскурсовод ООПТ» первого профессионального конкурса среди особо охраняемых природных территорий в стране – «Золотая тропа России». Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Гид «Заповедного Прибайкалья» Андрей Таничев получил всероссийское признание

– Признание – заслуженное: стаж работы гидом у Андрея Таничева более 20 лет, он имеет множество публикаций по теме путешествий в Прибайкалье и ближайших к нему регионах, постоянно повышает свою квалификацию, получил немало профильных наград, – говорят в «Заповедном Прибайкалье».

Всего на конкурс, который проводится Минприроды России с 2020 года, поступила 131 заявка от 59 ФГБУ, осуществляющих управление особо охраняемыми территориями. Предусмотрено было шесть номинации, по которым жюри выбирало лучшие: визит-центр, организацию экологических маршрутов и экологических троп, средство размещения на ООПТ, событийное мероприятие и программу продвижения.

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 