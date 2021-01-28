Галерея «Диас» зовёт полюбоваться на «Краски Сибири 2020» 

В залах арт-галереи «Диас» до 7 февраля 2021 года проходит итоговая пленэрная выставка «Краски Сибири 2020».

Масштабный творческий проект в 2020 году объединил 39 художников по всей России. Мастера из Омска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Читы, Ангарска, Загорска, Пензы, Магадана, Тюмени, Иркутска, Югорска и Зальцбурга (Австрия) представят зрителям произведения, созданные в процессе творческих поездок с арт-галереей «Диас» в течение этого года. Итогом путешествий стала выставка «Краски Сибири 2020».

Как сообщает пресс-служба галереи, более 70 живописных и графических полотен раскроют перед посетителями выставки многогранную и пеструю картину красивейших уголков Прибайкалья.

Выставка «Краски Сибири» проводится ежегодно в рамках одноименного международного арт-фестиваля, организатором которого является «Некоммерческое партнерство по содействию развития искусства Дианы Салацкой». В 2020 году он проходил при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области. Уже восьмой год подряд фестиваль привлекает внимание не только профессиональных художников со всех регионов нашей Родины, но и жителей области. Для художников это возможность поделиться опытом среди своих коллег, продемонстрировать свое мастерство, показать широкому кругу зрителей свое творчество. Для жителей области – шанс принять участие в мастер-классах от ведущих художников страны, прослушать лекции по изобразительному искусству, посетить выставки художников.

Выставку «Краски Сибири 2020» можно посетить по адресу: Иркутск, ул. Седова, 40. Предварительная запись по телефонам: 8-914-899-10-88, 8 (3952) 55-45-95.

По инф. Телеинформа

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