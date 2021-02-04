 Галерея «Диас» зовёт на философскую выставку о прошлом и будущем

В арт-галерее «Диас» в Иркутске 11 февраля состоится открытие персональной выставки «Тихие песни» художницы Анастасии Ижганайтене.
Как сообщает пресс-служба галереи, в экспозиции будут представлены более 30 живописных крупноформатных полотен. Автор работает в различных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет. Особое место в ее творчестве занимает фигуративная метафорическая живопись. Художница обращается к серьезным темам: смысл жизни, настоящее и будущее, цикличность природы и значение религии.
– Обладая чувством колорита, пластики и монументального обобщения, Анастасия Ижганайтене в своем творчестве обращается к поиску образного решения. В ее картинах отображается все, что окружает, будоражит воображение, обыденные явления раскрываются с помощью метафорических символов. Каждая работа – это маленькая история, тихая песнь об увиденном и пережитом, – говорят об экспозиции в арт-галерее «Диас».
Выставку Анастасии Ижганайтене можно посетить по адресу: Иркутск, ул. Седова, 40. Предварительная запись по телефону: 8-914-899-10-88.
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