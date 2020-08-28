Фонд Андрея Чернышева помог нуждающимся семьям собрать детей в школу

Благотворительный фонд члена регионального политического совета «Единой России», депутата Государственной Думы РФ Андрея Чернышева «Сибирский характер» принимает участие в акции «Школьный портфель». Об этом сообщает пресс-служба ИРО ПП «Единая Россия».

Специалисты фонда связались с управлением социальной защиты Братска и определили 50 семей, которым требуется помощь при подготовке в новому учебному году. Директор фонда Яна Синявская торжественно вручила детям школьные наборы.

– Грядущий День знаний будет не самым простым, – отметил Андрей Чернышев. – Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, повлияли на доходы людей. К тому же, они внесут свои изменения в привычный сценарий торжественных школьных линеек и учебные будни. Мне кажется, сейчас как никогда важно оказать поддержку многодетным и малоимущим семьям.

Напомним, сторонники партии в различных городах и районах Иркутской области также проводят акцию «Собери ребёнка в школу».

По инф. Телеинформа

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