Фонд Андрея Чернышева помог нуждающимся семьям собрать детей в школу

Благотворительный фонд члена регионального политического совета «Единой России», депутата Государственной Думы РФ Андрея Чернышева «Сибирский характер» принимает участие в акции «Школьный портфель». Об этом сообщает пресс-служба ИРО ПП «Единая Россия».
Специалисты фонда связались с управлением социальной защиты Братска и определили 50 семей, которым требуется помощь при подготовке в новому учебному году. Директор фонда Яна Синявская торжественно вручила детям школьные наборы.
– Грядущий День знаний будет не самым простым, – отметил Андрей Чернышев. – Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, повлияли на доходы людей. К тому же, они внесут свои изменения в привычный сценарий торжественных школьных линеек и учебные будни. Мне кажется, сейчас как никогда важно оказать поддержку многодетным и малоимущим семьям.
Напомним, сторонники партии в различных городах и районах Иркутской области также проводят акцию «Собери ребёнка в школу».
Президент РФ Владимир Путин создал резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии "при необходимости". Напомним, в этой братской стране разворачивается большая политическая драма: значительная часть народа не верит в чистоту прошедших президентских выборов, не верит Александру Лукашенко... Страна находится на грани гражданской войны - и неужели исход конфликта будут решать "русские штыки"?!
Обязательная маркировка домашних животных будет введена с 2021 года. Говорилось о ней уже давно, но только сейчас созданы все условия и опубликован законопроект Минсельхоза РФ. Подвергаться маркировке будут все домашние животные, содержащиеся у людей. Ожидаемо, что мероприятие будет проводиться за счет владельцев.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже поставляется в больницы страны, а в скором времени появится еще одна, над ней сейчас работает центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.
Эксперт в области информатики Алессандро Фогли и его коллеги из итальянского университета Roma Tre проверили гипотезу о непрерывности сновидений, которая утверждает, что сны являются продолжением реальной жизни.
В 1959 году на выставке на ВДНХ «Промышленная продукция США» генсек Никита Хрущев и тогда вице-президент США (он станет президентом через 10 лет) Ричард Никсон спорили о преимуществах капитализма и социализма.
Их встречу можно назвать настоящим чудом. Михаил Барышников был внуком новгородских крестьян, а Лайза Минелли – дочерью известных представителей Голливуда. Но судьба всё-таки свела эту пару и даже подарила им немного любовного счастья.
В Иране в ходе полицейской операции, направленной против незаконных археологических раскопок, обнаружена крайне редко встречающаяся медная монета, относящаяся к периоду процветания древнего царства Элам.
Помните скандал вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна? Несколько лет брака достаточно молодой пианистки и пожилого режиссёра привели к громкому разводу, а на женщину обрушилась волна обвинений.
Общая прибыль вьетнамских лицензированных казино по сравнению с 2018 годом увеличилась. Повышение произошло на 60%. За прошлый год всю сумму оценивают в 108 млн долларов. В отчете Министерства финансов страны учтены показатели местных игорных заведений. Раньше в казино Вьетнама играть можно было только интуристам, затем запустили пробный проект в отношении местных жителей. Им разрешили играть наравне с гостями из-за рубежа.
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