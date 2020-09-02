Двух сирийцев арестовали за охоту на байкальских краснокнижных соколов

В Ольхонском районе на территории Прибайкальского нацпарка 23 августа задержали двух граждан, которые охотились на птиц семейства соколиные, принадлежащих к видам, занесенным в Красную Книгу РФ.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, при взаимодействии сотрудников ФСБ России, природоохранной прокуратуры и национального парка была составлена ориентировка на подозреваемых. Сотрудники регионального ГУ МВД остановили автомобиль, в котором находились нарушители.
– При осмотре транспортного средства мужчины попытались скрыться с места преступления и избавиться от орудий лова, но были задержаны. В автомобиле были обнаружены различные приспособления для отлова птиц, а на изъятых сотовых телефонах подозреваемых – видео и фото соколов. Кроме того, обнаружены клетки с голубями, которые являются приманкой для отлова хищных птиц, – отмечают в Следственном комитете.
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