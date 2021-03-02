«Дом Кино» устраивает праздничный марафон фильмов в честь 8 марта

Иркутский областной кинофонд приглашает жителей и гостей города на праздничный киномарафон в честь Международного женского дня. Акция пройдет 8 марта в кинотеатре «Дом Кино», зрителей ожидают спецпоказы душевных и веселых кинолент.
Как сообщает пресс-служба кинофонда, откроет праздничный киномарафон картина «Любовь без размера» – романтическая тревел-комедия о кризисе среднего возраста со Светланой Ходченковой в главной роли. «Фильм погружает в романтичную атмосферу старого доброго санатория с огромным количеством уморительных сцен, яркими диалогами, а также с любимыми песнями – в том числе в исполнении актеров».
В оптимистичной мелодраме «Марафон желаний» главная героиня проверяет на личном опыте модные психологические практики. Картину рекомендуют к просмотру мечтателям и скептикам, девушкам разных возрастов и не только девушкам.
Кино про любовь к России «Гудбай, Америка» от режиссера Сарика Андреасяна основано на реальных историях россиян, которые переехали в США и хотят забыть о своих корнях. Одну из главных ролей исполнил знаменитый актер Дмитрий Нагиев.
Драма «Молодое вино» – история необычного переплетения любовных уз и судьбоносных встреч. В 2019 году фильм был отмечен наградами российских кинофестивалей «Дух огня» и «Литература и кино», а также представлен на 41-ом Московском международном кинофестивале.
Киноальманах из пяти короткометражных фильмов «Очень женские истории», приуроченный к весеннему празднику 8 марта, раскрывает непохожие друг на друга истории самых разных женщин и их невзгод.
Подробное расписание представлено на официальном сайте Иркутского областного кинофонда. Также гостей «Дома Кино» ожидают приятные бонусы: сладкие сюрпризы для дам, яркая и красивая фотозона, особая уютная атмосфера.
Показы пройдут 8 марта, начало в 13:00. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса кинотеатр работает в режиме 50-процентной заполняемости. Забронировать билеты можно по телефону: 8 (3952) 567-060 (доб. 1507). Билет на сеансы сразу трех фильмов можно купить со скидкой.
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