«Декабристские вечера» – историко-культурный фестиваль пройдёт в новом формате

В Иркутске 1 декабря открывается 36-й областной историко-культурный фестиваль «Декабристские вечера». В этом году мероприятия фестиваля посвящены 50-летию Иркутского музея декабристов, проводиться они будут в онлайн-формате.
Как сообщает пресс-служба учреждения культуры, программа фестиваля включает открытие выставок, научно-практические конференции, презентацию новых изданий, а также выступление Домашнего театра Волконских.
В рамках фестиваля запланировано открытие четырех выставок. Наиболее значимая из них – юбилейная выставка «Между прошлым и будущим. Иркутскому музею декабристов 50 лет», которая откроется 4 декабря сразу в двух декабристских домах – Волконских и Трубецких. На выставке будет представлен большой массив документальных материалов, рассказывающих об истории создания и полувековой жизни Иркутского музея декабристов; наиболее ценные дары музею; мемориальные вещи декабристов, в том числе редко выставляемые.
Также можно будет увидеть декабристские мемории из фондов Иркутского областного краеведческого музея. Посетители фестиваля познакомятся и с другими выставками: «Альбом есть памятник души» (совместно с библиотекой имени Молчанова-Сибирского); «Лев Толстой и «Декабристы»; «225 лет Н.М. Муравьеву».
В программу фестиваля включены две научно-практические конференции. 8 и 9 декабря пройдет международная научно-практическая конференция «Альбомная культура» (совместно с библиотекой имени Молчанова-Сибирского). Главной темой обсуждения участников конференции станет уникальное явление книжной культуры – альбом, получивший широкое распространение в 19 веке. Привнесенная в Иркутск декабристами, альбомная культура стала неотъемлемой частью культуры нашего региона. В конференции примут участие потомки декабристов из Франции. 14 и 15 декабря состоится ежегодная научно-практическая конференция «Декабристские чтения памяти С.Ф. Коваля», посвященная 50-летию Иркутского музея декабристов и 195-летию восстания на Сенатской площади.
Иркутский музей декабристов представит два новых издания. 11 декабря состоится презентация большого иллюстрированного альбома «Иркутский музей декабристов: страницы биографии. К 50-летию музея», рассказывающего об этапах становления музея от маленького отдела краеведческого музея до самостоятельного учреждения культуры, крупного исследовательского, издательского и выставочного центра региона. 18 декабря пройдет презентация пятого выпуска вестника Иркутского музея декабристов «Декабристское кольцо» – сборника научных статей по декабристской тематике.
Завершит программу фестиваля 20 декабря спектакль Домашнего театра Волконских «Нерешительный, или Семь пятниц на неделе» по пьесе Н.И. Хмельницкого.
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