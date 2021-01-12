Художественный музей зовёт на выставку «Светопись. Фототеатр Марины Свининой»

С 13 января в Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея начинает работу выставка известного иркутского фотохудожника Марины Свининой.

В экспозиции представлено около 90 фотографий, созданных с 1980-х по 2020 год, сообщают в пресс-службе музея. Выставка «Светопись. Фототеатр Марины Свининой» посвящена 60-летию автора.

– Фотографией Марина Свинина занимается с 15 лет. Работала во всех иркутских театрах, областном краеведческом музее, сотрудничала с областными и центральными газетами и журналами. С 18 лет принимает участие в профессиональных фотовыставках. С 1994 года – член Союза фотохудожников России. Творческая биография автора включает более 40 персональных выставок различного уровня, от городских и региональных, до всероссийских и зарубежных, – рассказали в музее.

Юбилейная экспозиция носит ретроспективный характер и включает в себя несколько важных для автора серий: «Обитель сновидений», «Метафоры природы», «Грань миров».

Выставка «Светопись. Фототеатр Марины Свининой» будет работать с 13 до 31 января. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, посещение музея возможно только по предварительной записи (тел.: 33-43-89). В музее действует масочный режим.

По инф. Телеинформа

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