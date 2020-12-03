Что такое современная икона? Расскажет и покажет галерея сибирского искусства

В Галерее сибирского искусства с 3 декабря начинает работу выставка «Искусство традиции». В экспозиции – около 50 произведений последних лет, созданных для храмов города и области широко известными иконописцами Иркутска: Еленой Алешиной, Ириной Горбуновой и Михаилом Лутаенко.

– Современная икона – далеко не всегда только ремесло. Она должна быть искусством традиции и при этом быть современной, а значит живой, находиться в развитии. Художники не копируют древние образцы, а, опираясь на них, ищут свой язык в иконописании, соотнося их со знанием богословия, церковного канона, иконографии, композиции, колорита и символики цвета. Работы авторов этой выставки раскрывают индивидуальные особенности и творческие поиски каждого, – отмечают в музее.

Выставка «Искусство традиции» будет работать в Галерее сибирского искусства (Иркутск, ул. Карла Маркса, 23) с 3 до 29 декабря.

В музее действует предварительная запись по телефону (83952)33-43-89. Также посетители должны иметь при себе средства индивидуальной защиты.

В течение работы экспозиции еженедельно по четвергам и субботам с 15:00 до 18:00 в выставочных залах можно будет встретиться с иконописцами, чтобы задать интересующие вопросы.

По инф. Телеинформа

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