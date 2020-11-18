Будьте бдительны! «Соцработники» нынче могут и ограбить

В Иркутске разыскивают двух злоумышленниц, которые под видом социальных работников грабят пожилых женщин. Как минимум, у трех пенсионерок аферистки похитили около 670 тысяч рублей в общей сумме.
Так, еще 7 ноября в правоохранительные органы обратилась местная жительница и сообщила о хищении денег. Как установили сотрудники ГУ МВД по Иркутской области, утром пенсионерка находилась на улице, когда к ней подошли две неизвестные женщины, представились соцработниками и предложили пройти домой, чтобы выплатить полагающиеся деньги. Иркутянка достала свои сбережения, чтобы разменять предоставленную работниками купюру, после этого ненадолго ушла в соседнюю комнату. Вернувшись, заявительница обнаружила пропажу денежных средств в размере 42 тысяч рублей. Самих злоумышленниц дома уже не было.
Позднее в полицию обратилась 84-летняя иркутянка. Оказалось, что к ней в квартиру пришли неизвестные женщины в медицинских масках, представились соцработницами и под предлогом осуществления выплат похитили 125 тысяч рублей.
Еще одна жительница Октябрьского района тоже пустила к себе домой двух женщин. По аналогичной схеме злоумышленницы похитили 500 тысяч рублей у 85-летней иркутянки.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление местонахождения женщин. По описанию потерпевших составлена ориентировка с приметами одной из них.
Разыскивается:
Женщина, на вид 20-25 лет, рост 155-160 см, волосы черные с пробором собраны в хвост, глаза карие продолговатые, лицо овальное, губы маленькие тонкие.
Была одета в болоньевую черную куртку-пуховик ниже бедра без капюшона с косыми карманами без надписей и лейблов, под пуховиком светло-голубая кофта или блузка, черные брюки.
Всех, кто располагает какими-либо сведениями, способствующими раскрытию преступлений, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (3952) 21-68-05 или 02.
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