Братский драмтеатр представил редкий жанр спектакля в современном формате

Братский драматический театр начал показывать премьерный спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» в онлайн-формате. Впервые в истории зрителю предлагается видеоверсия новой постановки.
Режиссер постановки «Спасти камер-юнкера Пушкина» Валентин Зверовщиков работал над премьерой во время пандемии, часть репетиций и консультаций прошли в удалённом формате. Необычно и то, что в спектакле занят всего один актёр. Эксперты театрального дела отмечают, что одному актёру очень сложно удержать внимание целого зала на два часа, наверное, поэтому моноспектакль – редкий жанр.
В основу спектакля легла пьеса Михаила Хейфеца – обладатель высшей премии в области российской драматургии, она получила гран- при «Конкурса Конкурсов», как лучшая пьеса года на фестивале «Золотая Маска». Пьесу поставили десятки театров по всей России, а теперь она пришла в Братск.
– Мы не можем жить вне культурно-исторического контекста, – считает директор театра Любовь Кудряшова. – На нас влияют гении искусства, науки, литературы, и не только современники. Пушкин – первый из них. Мы говорим на языке Пушкина, его стихи сопровождают нас с детства, мы цитируем его в разные моменты жизни. Когда человек соприкасается с великим, он открывает в себе новое, неизвестное, высокое. Так происходит с героем спектакля.
Эту же трансформацию могут пережить и зрители. Недаром жанр определен как «подвиг в одном действии». Пьеса дерзкая по форме и сути, неоднозначная, во многом спорная. Драматург и режиссёр сделали Александра Пушкина живым, приблизили его к современникам и постарались избавить великого поэта от штампов и безличия, навязанных временем.
Чтобы увидеть премьеру, нужно зайти на платформу «Boomstream». Это можно сделать через сайт театра или черезгруппу театра в «Вконтакте». Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» будет доступен до 10 января 2021 год
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