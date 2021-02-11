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Ботсад ждёт влюблённых на романтические прогулки
По инф. Телеинформа   
11 Февраля 2021 г.
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На новую экскурсию, специально разработанную ко дню всех влюбленных, приглашает иркутян Ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ.

Ботсад ждёт влюблённых на романтические прогулки

Как сообщает пресс-служба вуза, 14 февраля здесь пройдет несколько экскурсий, объединенных под общим названием «Романтические прогулки в Ботаническом саду».

– Гости обзорных экскурсий погрузятся в атмосферу вечерних тропиков в оранжереях Ботанического сада – особенно таинственно там становится с заходом солнца. Также посетители смогут прогуляться по вечернему парку. В этот день синоптики обещают прохладную погоду, и поэтому мы предложим нашим гостям настоящий горячий сибирский чай с чабрецом из самовара. Ну и, конечно, они могут воспользоваться тематической фотозоной с новым арт-объектом, оформленной возле голубых елей, – сказала специалист отдела экопросвещения Ботанического сада ИГУ Алена Свиридова.

Сотрудники Ботанического сада немного приоткрыли завесу тайны нового арт-объекта и сказали, что он изготовлен специально ко дню всех влюбленных и представляет большое сердце, сделанное из природных материалов.

Кроме романтической прогулки, Ботанический сад ИГУ приглашает иркутян в гости к птицам. Во-первых, это фотовыставка «Зимующие птицы Ботанического сада», открывшаяся и действующая в феврале. В экспозиции представлены фотоработы и рисунки иркутских орнитологов, причем это не только привычные городские виды, но и те, что встречаются довольно редко.

Во-вторых, это орнитологические экскурсии «В гости к птицам». На них дети познакомятся с птицами, обитающими на территории Ботанического сада в зимний период, в том числе понаблюдают за ними на подкормочной площадке, посетят фотовыставку, а также станут участниками творческих конкурсов.

Экскурсии «Романтические прогулки в Ботаническом саду» – 14 февраля: в 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00. Орнитологические экскурсии «В гости к птицам» – 13, 14, 20, 21, 27, 28 февраля. Начало в 12.00. Все экскурсии платные.

Справки и предварительная запись по телефонам: 8 (3952) 97-91-41, 41-34-76.

По инф. Телеинформа

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