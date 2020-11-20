«Без билета по белому свету»: Ботсад расскажет иркутянам о растениях-путешественниках

В Ботаническом саду ИГУ открылась выставка «Без билета по белому свету». Ее посетители познакомятся с плодами и семенами растений со всех уголков земного шара. Побывать на выставке можно при условии соблюдения масочного режима и иных профилактических мер.
Как сообщает пресс-служба вуза, на выставке специалисты Ботанического сада расскажут посетителям о том, как путешествуют семена растений, и какие приспособления они используют, захватывая новые территории.
– В процессе эволюции растения идеально адаптировались к природным условиям. Например, плоды австралийских растений семейства Протейных раскрываются только после пожаров, что не редкость на жарком континенте. Плоды кокосовой пальмы приспособились путешествовать по волнам, и могут месяцами перемещаться вместе с течением. Эти и многие другие интересные плоды можно увидеть на выставке, а некоторые можно будет подержать в руках и рассмотреть поближе, – говорят специалисты Ботанического сада ИГУ.
Выставка работает каждый день с 10:00 до 18:00 кроме понедельника, по адресу: Иркутск, ул. Кольцова, 93. Вход платный. Телефоны для справок: 8 (3952) 979-141, 413-476.
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