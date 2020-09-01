Арт-галерея «Диас» приглашает на выставку работ чеченских художников

В Иркутск с ответным визитом прибыли чеченские художники. В течение 10 дней гости будут трудиться над созданием произведений, отражающих красоту природы Прибайкалья, а 6 сентября горожан приглашают в арт-галерею «Диас» на выставку работ Заслуженного художника Чеченской республики Махмуда Закриева. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Вниманию зрителей будут представлены более 40 произведений живописи, пройдут творческие встречи с художниками. В экспозицию войдут работы, написанные в ходе двух пленэров: зрители смогут увидеть красоту чеченских гор и неповторимую природу Прибайкалья. В октябре 2020 года жители других городов Иркутской области смогут познакомиться с работами художников.

Отметим, обменные визиты художников являются частью регионального фестиваля «Дорога мира». Целью проекта является культурный обмен опытом художников двух регионов РФ, основанный на взаимопроникновении культур Сибири и Востока. Это уникальный проект, включающий в себя обменные пленэрные поездки художников и деятелей искусства Чеченской республики и Иркутской области. Первый этап проекта состоялся в апреле 2019 года, когда группа из 15 художников, искусствоведов Иркутской области и других регионов РФ посетила Чеченскую республику. Было написано более 250 пленэрных работ и проведена выставка на центральной площади Грозного.

Встречи с заслуженными художниками Чечни Махмудом Закриевым и Чингис-Ханом Хасаевым пройдут 6 сентября в 15.00 и в 17.00. Запись по телефону 8(3952)55-45-95 обязательна.

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