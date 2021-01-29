Жизнь прошла в дороге

История народа – это судьбы отдельных людей, собранные вместе. История предместья Рабочее – судьбы его жителей. Сегодня наш рассказ о Тамаре Сергеевне Васильевой.

Тамара Сергеевна Васильева с автором материала Татьяной Марченко

Тамара Сергеевна родилась в 1938 году в поселке Куйтун. Четвертым ребенком из пяти. Жили и трудно, и небогато, и не очень сытно, но на судьбу не жаловались: жили как все. В 1942 году отец ушёл на фронт. Был среди защитников Сталинграда. Был ранен, имел две контузии. До последних дней жизни война не отпускала его: и раны ныли, и память о пережитом заставляла плакать.

– Мои родители были очень порядочными и добрыми людьми, – рассказывает Тамара Сергеевна. – Я такой семьи, как у нас, за всю жизнь больше не встретила. Отец нам с детства внушал: если чего украдёте где или обманете кого – домой больше не приходите. Поэтому я ложь и обман не терплю, мириться с ними не могу. До 8 класса жила в родительском доме. Летом подрабатывала на кирпичном ручном производстве. Потом уехала к старшей сестре в Иркутск, она там врачом работала. По окончании школы поступила на курсы проводников, сама себе выбила место в общежитии. Потом окончила курсы начальников поезда. Сорок лет отработала начальником поезда. Полжизни!

В поездах бывало всякое. Даже роды несколько раз принимала. Самые первые были особенными. Схватки у роженицы начались, а медиков в поезде не оказалось. Закрылась я с ней в купе и соображаю, что делать. Что-то от своих сестёр-врачей слышала, фрагменты из фильмов вспомнила. Хорошо, у женщины роды были не первые. Говорю ей: «Пыжься», а она: «А что это за слово такое? Я только кряхтеть умею». «Кряхти, – говорю, – делай что хочешь, только роди здорового ребенка». Пока она кряхтела, я спрашивала, что делать с пуповиной. Через несколько часов родили с ней мальчика. Он не закричал сразу, думала, глухонемой родился. Прижала его к себе, он согрелся, открыл голубые глазки. Говорю ему: «Какой же ты красивый!» А он как закричит – здоровый, слава богу! Однажды перед Новосибирском спасла человеку жизнь. Он выпивший был, в стыках между вагонами оказался. Успела его протолкнуть в вагон, а меня волной выбросило на дорогу. Был сильный удар головы, пришлось в больницу обращаться. Пассажиры в поездах часто рассказывают самое сокровенное. Особенно афганцев помню. Они рассказывают, что пережили, и плачут. Я слушаю и плачу вместе с ними. В общем, нравилось работать с людьми. Нравилась моя бригада. Я ж принципиальная, со мной трудно работать, не все задерживались надолго, оставались только честные проводники. Надёжная команда была. А ещё мне нравилось, что могу родителям привозить дефицитные вещи и продукты, порадовать их».

Большая часть жизни Тамары Сергеевны прошла в дороге, проехала, так сказать, по рельсам, поэтому семейное гнёздышко как-то не получилось свить. В молодости выходила замуж. Ровно на месяц. Однажды муж пришел выпивший. Наутро выставила с чемоданом. Так больше и не вышла замуж. Принципиальная. «Брат мой служил в РОВД, научил приёмам самозащиты. Так что постоять за себя могла. Брату на работе дали квартиру в Рабочем. В нее мы с мамой переехали. С тех пор здесь и живу».

На пенсии Тамара Сергеевна еще много лет работала диспетчером на железной дороге. Всю себя посвятила работе и общественной жизни, родителям и племянникам. «У меня и сейчас, на 83 году жизни, полно забот: то помочь кому-то надо, то поговорить по душам, то поддержать кого. Каждый человек хочет быть услышанным и понятым, достоин помощи и поддержки».

На стене в квартире Тамары Сергеевны много фотографий, в центре – мать и отец, с которыми каждый день перед сном она «беседует»: рассказывает, как прошёл день, что в нём было интересного, важного. «И обязательно говорю, что люблю их. Они подарили мне самое дорогое – жизнь, которая так интересна!»

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