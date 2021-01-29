В Совете ветеранов Свердловского округа 16 ветеранов – жители блокадного Ленинграда.

27 января – День воинской славы России, День снятия блокады Ленинграда.

В этот день 77 лет назад наши войска прорвали блокаду и полностью освободили Ленинград от немецко-фашистских войск. Сейчас трудно даже представить, как 900 дней и ночей жители этого героического города в условиях жесточайшего голода, без отопления и полного отсутствия водопровода и канализации смогли не только выжить в этих эпидемиологических условиях, но и продолжали работать и защищать свой город.

За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за всё время войны. Огромный ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам Ленинграда. Но большинство из них, благодаря эффективным мерам по маскировке, было сохранено.

За массовый героизм и мужество, проявленные жителями города во время блокады, в защите Родины в Великой Отечественной войне, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия – звание города-героя.

В Совете ветеранов Свердловского округа 16 ветеранов – жители блокадного Ленинграда. Мы их всех поименно поздравляем с 77-й годовщиной снятия блокады. Это Баженова Татьяна Александровна, Бурыкина Нина Андреевна, Веретельникова Валентина Петровна, Виноградов Владимир Павлович, Григорьева Тамара Ивановна, Ермакова Галина Ароновна, Железников Владимир Александрович, Захарова Фаина Юрьевна, Захаренкова Валентина Ивановна, Иоффе Людмила Вениаминовна, Криулина Тамара Ароновна, Кротова Вера Алексеевна, Кузнецов Юрий Викторович, Сахаровская Тамара Павловна, Такайшвилли Виктория Рафаиловна, Швыдкая Татьяна Ивановна.

Вы выжили в те тяжелейшие годы вместе с городом, должны выстоять и в нынешнее непростое время! Оптимизма вам и крепкого сибирского здоровья! Пусть окружающие дарят только яркие эмоции! Пусть с вами будут любовь и заботы родных и близких, и мир на долгие годы!

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