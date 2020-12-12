Участник Парада Победы

12 декабря исполняется 100 лет со дня рождения нашего земляка – достойного гражданина и хорошего человека, профессионального авиамеханика и отличного воина – Александра Павловича Рагозина.

Он родился 12 декабря 1920 года в Иркутске, в семье рабочего. В 1924 году родители переехали жить в Листвянку, что на Байкале. В 1937 году Александр окончил 9 классов средней школы и пошёл работать токарем в механический цех судостроительной верфи имени Ярославского. В 1940 году Рагозин был призван в Красную армию и служил в частях Тихоокеанского флота. В 1943 году он был направлен в военную школу в Канске Красноярского края, по окончании которой воевал в танковых частях. Летом того же года Рагозин участвовал в историческом танковом сражении на Орлово-Курской дуге – под знаменитой деревней Прохоровка, потом – в штурме и взятии города-крепости Кёнигсберг (ныне Калининград). В составе танковых войск он освобождал от немецких захватчиков Румынию, Польшу, Германию, воевал до конца Великой Отечественной войны.

В июне 1946 года Александр Павлович демобилизовался из армии и поступил в Егорьевское авиационно-техническое училище гражданской авиации, которое окончил в 1948 году. С 1948 по 1952 год работал авиатехником в аэропорту Иркутска. В 1952 году Александр Павлович был направлен на учёбу в школу высшей лётной подготовки гражданской авиации и с 1953 года в течение почти 23 лет работал бортмехаником на самолёте Ил-14. Работал Рагозин исключительно квалифицированно и добросовестно – за этот период не было ни одной поломки и аварии самолета!

В 1976 году Александр Павлович ушёл на пенсию по выслуге лет, а уже со следующего, 1977-го, года был принят на работу в Иркутский филиал института ВАМИ старшим инженером технического отдела. В 1979 году Рагозин вступил в должность начальника штаба гражданской обороны ИФ ВАМИ и проработал на этом месте несколько лет.

Наряду со служебными обязанностями Александр Павлович вёл большую военно-патриотическую работу в Иркутской средней школе № 9, что было отмечено почётными грамотами Советского комитета ветеранов войны и ЦК ВЛКСМ.

Отличительными чертами Рагозина были высокая дисциплинированность, ответственность и аккуратность в работе, уважительное отношение к коллегам по работе и деликатность в общении.

Мне помнится, как этот скромнейший человек удивительнейшим образом – скупыми фразами, без всякого пафоса или тягостных раздумий, уже будучи тяжелобольным на своей постели, кратко рассказывал об участии в знаменитой битве на Курской дуге и о своём боевом пути по Восточной Европе.

Родина высоко оценила боевые заслуги А. П. Рагозина: он был награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», рядом юбилейных медалей.

А. П. Рагозин – один из немногих иркутян, удостоенных чести быть участником парада Победы на Красной площади в 1945 году.

Скончался Александр Павлович после продолжительной тяжёлой болезни и похоронен был с воинскими почестями.

Да не угаснет никогда память о наших славных победителях фашизма – участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г.!

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