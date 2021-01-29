Юбиляры «Оникса» – юбилею города

Так называется выставка мастеров декоративно-прикладного искусства Союза мастеров народного искусства «Оникс», открывшаяся на днях в Доме Виталия Рогаля. Выставка посвящена 30-летию «Оникса» и 360-летию Иркутска.

За эти три десятка лет творческой деятельности «Оникс» воспитал целые поколения художников и мастеров народного творчества, щедро делясь своим богатым опытом. Сейчас в составе «Оникса» 146 человек, увлеченных различными видами декоративно-прикладного искусства.

– Очень приятно отметить, что выставка приурочена к этим двум юбилейным датам, – сказал на её открытии начальник управления культуры, туризма и молодежной политики Иркутска Антон Чернышов. – Без мастеров народного творчества трудно представить культурную жизнь нашего города и уж тем более сохранить и приумножить народные традиции.

Чиновник от имени города вручил почетные грамоты и благодарственные письма наиболее отличившимся народным умельцам, а затем все присутствующие с удовольствием послушали песни под нежные переливы баяна о сибирской сторонке, любви и верности в исполнении ансамбля «Сибирячка» клуба «Любимовка».

После концерта участники выставки Оксана Егорова, Надежда Ульданова, Александр Иванов, Антон Родкин, Татьяна Небогатова, Мария Онучкова, Валентина Щенова, Наталья Федотова, Оксана Русина, Людмила Черных, Елена Лазарева, Галина Березина познакомили присутствующих со своими работами, поделились планами на будущее. А посмотреть на выставке было на что: половички и гобелены, лоскутное шитьё и текстильные куклы, ювелирные украшения и фарфоровые изделия, предметы из берёсты и народные костюмы XIX века, вязаные игрушки и деревянные расписные яйца…

И таким теплом и домашним уютом веяло от всех этих изделий мастеров «Оникса», что даже уходить с выставки не хотелось.

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