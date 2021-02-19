Связи крепнут

Недавно в Северо-Казахстанском областном музее изобразительных искусств прошло торжественное открытие выставки, посвященной итогам XI международного конкурса детского рисунка и декоративно-прикладного творчества «Рождественские фантазии». Отрадно отметить, что не первый год в конкурсе принимают участие и иркутские ребятишки – ученики художественной студии, действующей при Иркутском областном художественном музее имени Сукачёва. Их работы произвели заслуживающее впечатление на членов жюри и по достоинству были отмечены наградными местами.

Конкурс был организован совместными усилиями Петропавловской и Булаевской епархии Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви, объединения российских соотечественников Северо-Казахстанской области «Единение» при поддержке представительства Федерального агентства «Россотрудничество» в Республике Казахстан, художественной школы клуба ЮНЕСКО ГККП «Дворец школьников» и ГККП «Северо-Казахстанское областное музейное объединение».

Целью ежегодного конкурса является формирование общекультурных и духовно-нравственных ценностей, привитие уважения и интереса к традициям народов, проживающих на территории Республики Казахстан; развитие творческого потенциала юных художников, поддержка одаренных детей; выявление и пропаганда лучшего педагогического опыта.

По традиции выставку открыл преосвященнейший епископ Петропавловский и Булаевский Владимир. Он рассказал об истории возникновения конкурса, отметив, что начиналось все только среди художественных лицеев и воскресных школ города Петропавловска, а сегодня «Рождественские фантазии» приобрели международный статус, объединив более 700 участников из Казахстана, России, Греции, Болгарии, Эстонии, Египта, Иордании, Украины общей любовью к искусству и празднику Рождества Христова. «С помощью данного конкурса мы хотим открыть новое видение великого праздника Рождества Христова и показать, что он был важен не только в далеком прошлом, но и в XXI веке несет большую духовную ценность», – отметил владыка. Также на открытии выставки присутствовали члены жюри конкурса, творческие руководители ребят-участников и все, кто был причастен к организации «Рождественских фантазий».

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Северо-Казахстанской области очное награждение победителей конкурса пришлось перенести в онлайн-формат, поэтому сертификаты, дипломы, благодарственные письма и замечательные подарки – книги, предоставленные представительством Федерального агентства «Россотрудничество» в Республике Казахстан, вручены детям в индивидуальном порядке.

Как уже говорилось выше, отрадно отметить, что не первый год в конкурсе принимают участие и иркутские ребятишки – ученики художественной студии, действующей при Иркутском областном художественном музее имени Сукачёва. Их работы произвели заслуживающее впечатление на членов жюри и по достоинству были отмечены наградными местами.

Хочется подчеркнуть, что отношения, установленные между нашим общественным объединением и Иркутским художественным музеем, крепнут и развиваются год от года. В планах у нас проведение совместных выставок учеников художественных школ Иркутской и Северо-Казахстанской областей. Задуманы совместные поездки школьников на пленэры. А от проведения выставок юных художников впоследствии перейти к выставкам работ именитых художников Приангарья и Северного Казахстана.

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