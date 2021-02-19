Связи крепнут

Недавно в Северо-Казахстанском областном музее изобразительных искусств прошло торжественное открытие выставки, посвященной итогам XI международного конкурса детского рисунка и декоративно-прикладного творчества «Рождественские фантазии». Отрадно отметить, что не первый год в конкурсе принимают участие и иркутские ребятишки – ученики художественной студии, действующей при Иркутском областном художественном музее имени Сукачёва. Их работы произвели заслуживающее впечатление на членов жюри и по достоинству были отмечены наградными местами.
Конкурс был организован совместными усилиями Петропавловской и Булаевской епархии Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви, объединения российских соотечественников Северо-Казахстанской области «Единение» при поддержке представительства Федерального агентства «Россотрудничество» в Республике Казахстан, художественной школы клуба ЮНЕСКО ГККП «Дворец школьников» и ГККП «Северо-Казахстанское областное музейное объединение».
Целью ежегодного конкурса является формирование общекультурных и духовно-нравственных ценностей, привитие уважения и интереса к традициям народов, проживающих на территории Республики Казахстан; развитие творческого потенциала юных художников, поддержка одаренных детей; выявление и пропаганда лучшего педагогического опыта.
По традиции выставку открыл преосвященнейший епископ Петропавловский и Булаевский Владимир. Он рассказал об истории возникновения конкурса, отметив, что начиналось все только среди художественных лицеев и воскресных школ города Петропавловска, а сегодня «Рождественские фантазии» приобрели международный статус, объединив более 700 участников из Казахстана, России, Греции, Болгарии, Эстонии, Египта, Иордании, Украины общей любовью к искусству и празднику Рождества Христова. «С помощью данного конкурса мы хотим открыть новое видение великого праздника Рождества Христова и показать, что он был важен не только в далеком прошлом, но и в XXI веке несет большую духовную ценность», – отметил владыка. Также на открытии выставки присутствовали члены жюри конкурса, творческие руководители ребят-участников и все, кто был причастен к организации «Рождественских фантазий».
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Северо-Казахстанской области очное награждение победителей конкурса пришлось перенести в онлайн-формат, поэтому сертификаты, дипломы, благодарственные письма и замечательные подарки – книги, предоставленные представительством Федерального агентства «Россотрудничество» в Республике Казахстан, вручены детям в индивидуальном порядке.
Как уже говорилось выше, отрадно отметить, что не первый год в конкурсе принимают участие и иркутские ребятишки – ученики художественной студии, действующей при Иркутском областном художественном музее имени Сукачёва. Их работы произвели заслуживающее впечатление на членов жюри и по достоинству были отмечены наградными местами.
Хочется подчеркнуть, что отношения, установленные между нашим общественным объединением и Иркутским художественным музеем, крепнут и развиваются год от года. В планах у нас проведение совместных выставок учеников художественных школ Иркутской и Северо-Казахстанской областей. Задуманы совместные поездки школьников на пленэры. А от проведения выставок юных художников впоследствии перейти к выставкам работ именитых художников Приангарья и Северного Казахстана.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Назад дороги нет: принц Гарри и его супруга решили не возвращаться в Королевскую семью
Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган приняли решение не возвращаться к выполнению рабочих обязанностей членов Королевской семьи, говорится в заявлении Букингемского дворца.
-
В Москве школьница выпала с 13 этажа. И цела-целехонька!
14-летняя школьница выжила после падения с 13-го этажа в Москве. По словам врачей, угрозы ее жизни нет. Девочка приземлилась на крышу припаркованной машины.
-
Дегтярев не понимает, почему хабаровчане уезжают из Хабаровска
Жители продолжают покидать Хабаровский край в поисках лучшей жизни, но врио губернатора Михаил Дегтярев удивлен такими настроениями. Приехавший из Москвы уроженец Самары уверяет, что в других регионах люди живут хуже.
-
Племянник Путина сравнил фильм о дворце в Геленджике с работой фашистских шпионов
Племянник Путина сравнил фильм-расследование Алексея Навального о «с работой немецких шпионов в Великую Отечественную войну» и выразил уверенность что произошедшее — вовсе не «повод для революции в нашей прекрасной стране».
-
Нелегкий путь минтая: коронавирус и тут свою лепту внес!
Цены на рыбу в наших магазинах кусаются. А ведь это очень важный для человека продукт. Рекомендованные два рыбных дня в неделю не каждая семья сейчас может себе позволить. Форель или семгу некоторые соотечественники лишь на Новый год и дни рождения покупают, чтобы получить гастрономическое удовольствие. И всего-то. А хотелось бы, чтобы такие вкусные и полезные приобретения случались почаще. Что же не так на нашем рыбном рынке? С чьих «велений» продукция этого сектора стремится быть «не простой, а золотой»?
-
Жена Игоря Николаева обматерила вдову миллионера из-за места на парковке
Супруга композитора Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова вступила в конфликт со вдовой коллекционера Евгения Самусенко Миленой Дейнега из-за парковочного места. «Звездный мат! Я в шоке, друзья!» – заявила светская львица.
-
Массовые протесты в России: За абстрактную свободу или от отчаяния и бессилия?
То, что российское общество меняется, не заметить сложно. Даже далекие от политики люди стали неравнодушны к тому, что происходит в стране и готовы выходить на акции протеста. Как мы уже неоднократно говорили, жители регионов выходят сколько не в поддержку Навального, сколько за свою личную свободу. Уставшие от произвола, нищеты и коррупции, они выходят на массовые протесты и требуют обратить на себя внимание. Но к чему это приведет? Эксперты попытались спрогнозировать, может ли, в соответствии с этими переменами, в обозримой перспективе трансформироваться и российская власть.
-
На Кубани к 8 марта вырастили зеленые тюльпаны
Сразу в нескольких тепличных хозяйствах Краснодарского края вырастили уникальные сорта тюльпанов к 8 марта. Традиционно именно Кубань является поставщиком цветов в разные регионы России, в том числе на Дальний Восток.
-
Певица Валерия показала поклонникам новорожденную внучку
Известная певица Валерия опубликовала снимки с месячной внучкой Селин, которая родилась в новогоднюю ночь. Младший сын артистки Арсений Шульгин и его супруга Лиана впервые стали родителями.
-
Суд отпустил новосибирца, сбившего женщину с коляской из-за замечания
Кировский районный суд Новосибирска решил не заключать под стражу местного жителя, наехавшего на женщину с коляской. Сама пострадавшая была шокирована решением правосудия и планировала оспорить постановление.
-
Россия снимает запрет на полеты в Египет спустя почти 6 лет после теракта
Россия возобновит прямые рейсы в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду с 28 марта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу Управления гражданской авиации Египта Ашрафа Новэйра.
-
Усадьбы «друзей Путина» рядом с «дворцом» в Геленджике — кому они принадлежат?
Рядом с так называемым «дворцом Путина» на мысе Идокопас около Геленджика (объект официально принадлежит Аркадию Ротенбергу) размещены охраняемые усадьбы, участки и другие объекты недвижимости, которые принадлежат людям из ближайшего окружения главы государства.
-
Шоу-бизнес: январские радости звезд, вперед из декрета и увольнение американской поп-дивы
Сфера шоу-бизнеса кипит событиями. Например, в конце января во второй раз стала мамой певица Кети Топурия. Со своим новорожденным малышом она устроила фотосессию, чтобы сохранить память о самом нежном возрасте маленького сынишки. Но и дочка певицы Оливия в этом действе была не забыта, Кети позировала также и с девочкой.
-
Творческий путь Андрея Мягкова: герои, которые западали зрителю в самое сердце
18 февраля не стало любимца публики, актера Андрея Мягкова. Оглушительная популярность, свалившаяся на него после «Иронии судьбы», его смущала и вовсе не играла на руку: его часто представляли любителем выпивки и попариться в бане. Но это была всего лишь роль. На деле Мягков в жизни – это олицетворение романтизма, верности и мужества. Вспомним творческий путь артиста.
-
О разновидностях коррекции груди
Некоторые люди достаточно скептически относятся к пластической хирургии. Поскольку у каждого человека свое представление и понимание о красоте. Как ни крути, но природа так устроила человека, что он сам того не понимая, всеми силами стремится к красоте. Согласитесь, что каждая женщина пользуется косметическим средствами, регулярно делает маски, а так же посещает косметологический кабинет. Всё это и есть стремление быть красивой.
-
Михаил Романов: профессионализм и самоотверженность петербургских врачей остановили распространение пандемии в городе
Выполнение в 2020 году мероприятий городской государственной программы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» стало основным пунктом обсуждения на состоявшемся заседании Правительства Санкт-Петербурга. В числе участников события, проходившего в формате видеоконференции, был и депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов. Также в рамках заседания о задачах Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга на 2021 год рассказал глава ведомства Дмитрий Лисовец.
-
А нельзя ли потише? Шумной рекламе на улицах объявили бой
Летом на всех центральных улицах городов не обойтись без навязчивой рекламы. То предлагают купить шубу "недорого", то ювелирные изделия "два по цене одного". И все это немало раздражает и отвлекает. И вот власти тоже задумались над этим вопросом: звуковой рекламе решили дать бой.
-
Марк Горонок угодил в больницу после скандала с супругой
Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок попал в больницу после скандала с супругой. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на жену артиста Анну.
-
Субсидии на оплату коммуналки для малоимущих: есть шанс?
Общественная палата и Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» в письменном обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину предложили начислять малоимущим субсидии на оплату коммунальных услуг при наличии долгов.
-
Газете «Труд» исполнилось 100 лет
19 февраля 1921 года в печать вышел первый номер газеты «Труд». Это одна из старейших массовых газет России — ежедневное рабочее издание Всероссийского Центрального Совета профессиональных союзов.