Непризнанный герой

24 июня 1945 года на Красной площади столицы состоялся Парад Победы, в котором принимал участие уроженец города Нижнеудинска Иркутской области Николай Алексеевич Ковалев. Сводный полк 3-го Белорусского фронта вел маршал А. М. Василевский, а за ним в первом ряду полка левофланговым печатал шаг старший лейтенант штурмовой авиации Ковалев. Его можно увидеть в документальном фильме о знаменитом Параде. Кто же он, участник исторического Парада, и каковы его заслуги?

Николай Алексеевич Ковалев

Николай Ковалев родился в 1921 году. Его отец, Алексей Ковалев, за активное участие в Первой русской революции был арестован и этапирован на сибирскую каторгу. Затем каторжник угодил в Александровский централ Иркутской губернии, откуда бежал и устроился в Нижнеудинское депо. Он женился на сибирячке Агафье; их сын подростком поступил в местное ФЗУ. Трудовая жизнь Николая Алексеевича оборвалась с началом Великой Отечественной войны. Токарь высшего разряда, стахановец, выдававший в депо пятьсот процентов выработки, он имел бронь, но добился ее снятия и получил направление в Черемховскую учебную эскадрилью ГВФ. Сбылась детская мечта стать летчиком. Из Черемхово – в Чебоксары на курсы ночных пилотов военно-авиационной школы. Пытливый ум и настойчивость помогли ему изучить летное дело на таком же высоком уровне, что и рабочую профессию станочника.

С июля 1943 года младший лейтенант Ковалев летал на биплане У-2, доставляя на линию фронта штабных работников и корреспонденцию, но рвался на передовую, добившись своего. В июне 1944 года с Витебско-Оршанских наступательных действий началась грандиозная операция «Багратион» по освобождению Белоруссии. Здесь для прорыва группы немецких армий «Центр» в направлении Минска и Каунаса было сосредоточено четыре армии 3-го Белорусского фронта под командованием И. Д. Черняховского. Молодой летчик – в составе 956-го штурмового полка Первой Воздушной армии. Учебные и боевые вылеты на штурмовике ИЛ-2 проходили без особых происшествий, пока однажды эскадрилья не оказалась в тяжелейшей обстановке.

В тот памятный день 26 июня 1944 года эскадрилья полка получила задание разбить железнодорожный узел Солы, расположенный в 120-ти километрах севернее Минска. На подлете к станции эскадрилью из четырнадцати бомбардировщиков встретил мощный заградительный огонь. Не прорваться. Комэск принял решение разбить подходные пути к станции, закупорив ее. Отбомбившись, эскадрилья вернулась на аэродром, где пополнила запасы вооружения и вторым заходом обрушила бомбовый удар на зенитные батареи противника. Штурмовики вновь возвратились на базу для пополнения горючего, авиабомб, реактивных снарядов и вылетели для нанесения окончательного удара по объекту. Эскадрилья в воздухе, но истребители прикрытия, которые должны были вылететь с соседнего аэродрома, не подлетели вовремя, и тяжелые бомбардировщики оказались легкой добычей вражеских истребителей, имеющих большое преимущество в скорости и маневренности. Крестоносцы ринулись на ведущий ИЛ, сосредоточив на нем весь огонь, и на глазах эскадрильи командирский самолет взорвался в воздухе. Осталось тринадцать экипажей, обреченных на уничтожение. Внизу – вражеская территория, в небе – немецкие стервятники, заходящие на второй атакующий круг. Кто следующий за сбитым командиром? Строй распался. Каждый самолет становился мишенью, словно для стрелка в учебном тире.

– Я младший лейтенант Ковалев! Мой бортовой номер такой-то, – раздался уверенный голос в наушниках растерявшихся летчиков. – Принимаю командование на себя!

– Ковалев? Тот мальчишка, который совсем недавно приступил к боевым полетам? – мелькали в головах летчиков беспорядочные мысли.

– Все за мной, – поступила команда «мальчишки». – Встаем в карусель!

– Карусель? Ну, это уже что-то, – прикидывали для себя старшие по званию и опыту летчики, вставая в строй за младшим.

Карусель ощетинилась пулеметами стрелков-радистов, имевших широкую зону поражения. Летчики также управляли двумя спаренными пушками и двумя пулеметами, установленными в крыльях самолета. Завязался воздушный бой, но теперь фокке-вульфы не могли подступиться к боевому кругу. Они сами из охотников превратились в мишени и отбыли ни с чем. Николай повел эскадрилью на Солы, устроив на станции море огня из шести разгромленных эшелонов, ряда складов, автомашин и всего того, что там находилось. Создано пять крупных очагов пожаров, в некоторых из них оглушительно рвались боеприпасы, рассеяны и частично уничтожены скопления вражеских частей. Наземным войскам облегчен путь на Минск. Беспощадные налеты «летающих танков» наносили огромные потери противнику, поэтому самолет ИЛ-2 стал самым массовым в истории авиации. За проявленное мужество, мастерское ведение воздушного боя и успешное выполнение боевого задания Н. Ковалев вскоре был назначен командиром звена.

В начале июля войска всех трех Белорусских фронтов сходящимися ударами устроили противнику Минский котел, в котором была ликвидирована стотысячная группировка оккупантов. Ставка Верховного командования поставила задачу овладеть Каунасом и выйти к границам Восточной Пруссии, откуда открывался путь в Германию. Немецкое командование принимало все усилия для сохранения Каунасского укрепленного района, где шоссейные, железнодорожные и речные маршруты позволяли маневрировать резервами в любом направлении.

К августу советские части вышли к рекам Нерис и Неману, на слиянии которых стоял Каунас. Развернулись затяжные наступательные действия. В этой обстановке 956-й авиаполк получил задание разбомбить в Каунасе речную переправу, по которой осуществлялось снабжение немецких войск из глубины Германии. Выполнение этой сложной задачи было поручено звену Ковалева. Задача поставлена, но как ее выполнить, если противник охраняет переправу как зеницу ока? Потери были большие, в ходе последних операций Первая воздушная армия потеряла шестьдесят два самолета. Настроение у летного состава, вылетающего на задание, тяжелое.

Ковалев повел эскадрилью ясным, погожим днем на высоте до пяти километров, показывая, что штурмовики идут на какую-то дальнюю цель, минуя Каунас. Мощный гул тяжелых машин разносился на сотню километров. Немецкие зенитчики переводили прицелы на предельную высоту, но интенсивного огня не открывали, зная о поразительной живучести русских штурмовиков, выдерживающих очереди крупнокалиберных пулеметов и даже прямые попадания зенитных снарядов. Бывало, что вернувшиеся из боевого полета штурмовики напоминали решето; летчика спасала бронированная кабина. Итак, шестерка самолетов деловито летела по своему «дальнему маршруту», а Ковалев тем временем выбирал точный момент для задуманного маневра. И вот он наступил, когда медлить было нельзя.

– Внимание всем! Делай как я! – штурвал резко подан от себя, и ведущий штурмовик с ревом устремился в пике. На переправу! Оцепенение и ужас овладевали зенитчиками, на которых летели страшные громадины, изрыгающие шквал пушечно-пулеметных очередей и пусков реактивных снарядов. Зенитчики оторопели. Куда стрелять, если прицелы настроены на высоту, а штурмовики уже над головой? Выровняв полет перед самой землей, они грозным строем пронеслись над побережьем и переправой, устроив ковровое бомбометание по скоплениям танковых колонн, техники и живой силы. Враг понес максимально возможные потери; уничтожена крупная база, потоплены баржи, переправа прекратила существование. Эскадрилья без потерь возвратилась на аэродром.

В августе 1944 года продолжались тяжелые бои по взлому Восточно-Прусской оборонительной линии. Противник не только отчаянно защищался, но и наносил ответные контрудары. Город Вилкавишкис переходил из рук в руки. Под поселком Расейняй были окружены две наши танковые бригады и два стрелковых полка, которые пришлось освобождать из котла силами 5-й Танковой и 1-й Воздушной армий. В этих боях отличилось звено Н. Ковалева. На разгром немецкой группировки в Восточной Пруссии Красной армии потребовалось более полугода, а Кенигсберг, город-крепость, имеющий невероятную прочность оборонительных сооружений и три кольца обороны, считался неприступным. Здесь Гитлер готовился повторить «русский Сталинград».

Очередное задание, полученное Ковалевым, было вызвано упорным сопротивлением противника по всему фронту, и опять оно было из ряда вон выходящим, с которым лучше других мог справиться он, мастер смелых, непредсказуемых действий и воздушных маневров. Советскому командованию потребовались разведывательные данные о глубоко эшелонированной обороне противника, для чего решили направить за линию фронта штурмовик в качестве самолета-разведчика. Расчет был простой – немцам и в голову не придет, что тяжелый и тихоходный бомбардировщик производит фотосъемку их позиций, а также ставка была сделана на чрезвычайную живучесть конструкции Ил-2. День операции был намеренно выбран на раннее утро восьмого ноября, когда в годовщину Великого Октября на фронте стояло затишье, и немцы были рады наступившей передышке.

Утро выдалось, как на удачу, пасмурным и облачным. Николай вел самолет, оборудованный фотоаппаратурой, по маршруту, указываемому присланным из артиллерийской части офицером. Штурмовик то прятался в облаках, то выныривал из них над заданными позициями, где артиллерист производил съемки. Зашевелились немцы, очнувшиеся ото сна, и начали обстрел блуждающего самолета. Белые шапки от зенитных снарядов разрывались все ближе и ближе, штурмовик содрогался от прямых попаданий, шел низко, задевая верхушки деревьев, но все же был подбит при подлете к нейтральной полосе, уже после выполнения задания. Мотор заглох. Это был единственный случай, когда за два военных года самолет аса-сибиряка получил в воздухе столь серьезное повреждение. За машины ведомых звеньев или эскадрилий он тоже нес ответственность, как за свою. Потери в них были минимальны, поэтому летчики полка старались попасть в его звено.

На этот раз самолет-разведчик совершил жесткую посадку на поле между позициями советских и немецких войск, протащился по земле сотню метров и замер. Правое крыло было оторвано. Раненого артиллериста Николай, сам с глубоким рассечением щеки, выволок из кабины и передал подбежавшим пехотинцам. В штабном блиндаже стрелкового батальона комбат дал ему в качестве обезболивающего средства алюминиевую кружку спирта, и медсестра зашила разорванную щеку. Ценнейшие фотоснимки переданы командованию. Через пару дней подлеченного летчика доставили в родной полк, где его уже считали погибшим. В летной книжке Ковалева появилась запись: «8 ноября 1944 – вновь родился».

В марте-апреле 1945 года при штурме Кенигсберга «Ил-ы» 956-го полка выполняли по три-четыре вылета в день на подавление вражеских опорных пунктов. Артиллерия и авиация в течение четырех дней рушили долговременные оборонительные сооружения крепости, а затем неприступный Кенигсберг пал за три дня. Треть гарнизона была уничтожена, остальная стотысячная группировка выкинула белый флаг. Комендант гарнизона генерал фон Ляш был приговорен Гитлером к смертной казни, но он уже находился в спасительном плену. Вместо немецкого Сталинграда вермахт получил Калининград, отошедший к СССР. Германия лишилась главного оплота на Востоке, а старший лейтенант Ковалев получил медаль «За взятие Кенигсберга». Только за время Восточно-Прусской операции летчик-сибиряк лично повредил и уничтожил сорок грузовых автомашин противника, семнадцать цистерн с горючим, одиннадцать самоходок и танк, подавил огонь двенадцати зенитных батарей; им взорвано девять складов с техникой и боеприпасами, создано двадцать пять крупных очагов пожаров и уничтожено свыше шестисот немецких солдат и офицеров. Больше некуда.

Последний боевой вылет Николай Ковалев выполнил 8 мая, накануне долгожданного Дня Победы. За всю войну он совершил 1833 вылета, начиная с У-2, из них 107 боевых на штурмовике Ил-2, в том числе 60 – в качестве командира звена или эскадрильи. За ратные подвиги Николай Алексеевич награжден пятью боевыми орденами, многими медалями, получил восемнадцать благодарностей, в том числе от Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР И. В. Сталина, командования Воздушной армии, 311-й авиационной дивизии и наземных войск. Он единственный из военнослужащих Иркутской области имеет два ордена Александра Невского, вручаемые командному составу Красной армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и достигнутые успехи в боях за Родину.

В августе 1945 года командир 956-го штурмового полка майор Демин и командир 311-й штурмовой дивизии, Герой Советского Союза гвардии полковник Заклепа, которые лучше других знали, кто достоин самой высокой воинской награды, представили заместителя командира эскадрильи, старшего лейтенанта Н. А. Ковалева к присвоению звания Героя Советского Союза. Однако наградной лист не был утвержден командующим 1-й Воздушной армией по неизвестной причине. По некоторым сведениям, с окончанием военных действий был прекращен прием документов на награждение участников Великой Отечественной войны. Возможно также, что причина состояла в элементарном недосмотре. За последнее предположение говорит отсутствие на наградном листе решения командующего об отказе, то есть оно могло быть попросту не рассмотрено.

Воинские подвиги сибирского летчика настолько значимы и очевидны, что ходатайства о присвоении ему заслуженного звания продолжались на протяжении всех последующих семидесяти пяти лет после окончания войны. Их наберется добрый десяток, а в 1995 году, к 50-летию Победы, командующий войсками Забайкальского военного округа (ЗабВО) генерал-полковник В. Третьяков направил наградной лист на присвоение Н. В. Ковалеву звания «Герой Российской Федерации». Ответ из министерства обороны был предельно лаконичен: «Комиссия по государственным наградам рассматривает только нереализованные представления к званию Героя Советского Союза периода войны». При этом не указано, на каком основании комиссия рассматривает только представления военного периода. Министерство не приняло во внимание приказ народного комиссара обороны И. Сталина от 01.09.43 года, по которому предписывалось представлять к высшей правительственной награде летчиков штурмовой авиации за 80 успешных боевых вылетов, тогда как у Ковалева их было 107.

Если следовать логике министерства, то как расценить присвоение в 1993 году звания Героя РФ летчице-штурмовику Лидии Шулайкиной, имевшей 36 боевых вылетов и не имевшей «нереализованного представления» в годы войны? Аналогичным образом были удостоены высшего воинского звания прославленный снайпер М. Пассар, генерал-лейтенант М. Лукин, попавший в плен в 1941 году, летчики И. Быков и В. Кротевич, совершившие огненный таран на вражеское судно. Этот список можно продолжить еще на двадцать-тридцать фамилий, в числе которых летчики-штурмовики Н. А. Сальников, И. М. Корчагин, И. В. Аверьянов. Странная складывается картина, когда для одних принимается положительное решение, а для других – нет.

В год 75-летия Великой Победы мэр Нижнеудинского муниципального образования А. В. Путов, мэр Иркутска Д. В. Бердников и городская дума в независимом порядке обратились в администрацию президента РФ с ходатайствами о присвоении Н. А. Ковалеву звания Героя Российской Федерации, на которые из министерства обороны вновь пришли отказы на согласование. Кадровики министерства объяснили их тем, что в 1945 году представление о награждении Ковалева Золотой Звездой Героя Советского Союза командованием 1-й Воздушной армии не было утверждено. Да, положительное решение не было принято, но и отрицательное тоже! К тому же в ходатайствах двух мэров и думы Иркутска, как и командующего ЗабВО, ставился вопрос о награждении нашего земляка другой наградой (Героя Российской Федерации, а не Советского Союза), по которому министерство могло дать собственное объективное заключение, а не ссылаться на неясное прошлое, ведь подвиги защитников Отечества имеют вечную ценность.

Другая награда и государство другое, но в любом случае Николай Ковалев геройски защищал и освобождал русскую землю, что не хотят признать чиновники министерства обороны, прикрываясь отказом «пересматривать решение военного периода», которого не было. И снова грубая нестыковка! Пересмотров тоже имелось немало. За военный период летчики С. А. Тащиев, В. П. Петров, Т. Н. Сумарокова, Д. Г. Парфенов, а также танкист Г. И. Гусляков, подводник А. М. Матиясевич, снайпер Н. И. Галушкин были представлены к званию Героя Советского Союза, но ранг награды им был понижен до орденов. В 1994-95 годах эти решения были пересмотрены, и отличившиеся в боях фронтовики удостоены звания Героя РФ. Более того, представителям северокавказских национальностей летчику-штурмовику Ш. У. Костоеву, летчику-истребителю М. А. Оздоеву и партизанам Великой Отечественной войны Д. Т. Узденову, К. А. Хаиркизову, народы которых выселялись с Кавказа «за неблагонадежностью», в военное время было отказано в присвоении звания Героя по политическим мотивам, и справедливость восторжествовала только спустя полвека. Как видим, в военный период тоже допускались ошибки, которые были исправлены в постсоветское время.

В Указе президента РФ от 07.09.2010 №1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ» говорится: «Существенную часть героев России составляют участники Великой Отечественной войны, по тем или иным причинам не получившие аналогичное звание ранее. В частности, Героями Российской Федерации посмертно стали генерал-лейтенант Михаил Ефремов, погибший в 1942 году в окружении под Вязьмой; партизанка Вера Волошина, повторившая подвиг Зои Космодемьянской; командир авиационного звена Екатерина Буданова, сбившая 10 фашистских самолетов; командир батареи реактивной артиллерии Иван Флеров».

Вот незадача для службистов минобороны, если президент России, словно в назидание им, перечислил героев, не имевших пресловутых нереализованных представлений военного периода. Всего, указано президентом, в послевоенное время звания Героев России удостоены около 100 участников Великой Отечественной войны. Из них, по моей выборке, только два фронтовика – летчики штурмовой авиации С. А. Сомов и В. П. Петров имели ордена Александра Невского, тогда как у Н. А. Ковалева их было два. Как видим, министерские бастионы остаются прочными, прочнее кенигсбергских, которые в 1944 году крушил Николай Алексеевич Ковалев, однако в истории и в памяти народной он навсегда останется истинным Героем Отечества.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Ходатайства по представлению летчика-земляка Н.А. Ковалева к званию Героя РФ (посмертно) рассматривались в начале 2020 года администрацией Иркутской области, но были отклонены, поскольку в них не были приведены все обстоятельства дела. Но девиз послевоенных лет «Никто не забыт и ничто не забыто» с годами не утратил, а лишь возвысил вложенный в него смысл. Поднимают из земли останки защитников Родины, встают по России военные мемориалы, идут по планете Бессмертные полки, и думается, что с учетом новых обстоятельств и фактов, приведенных в данной статье, ВРИО Губернатора Иркутской области, генерал-полковник И.И. Кобзев, еще раз вернется к этой истории и пересмотрит ее в пользу Николая Ковалева.

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