Музыка ее жизни

Иркутская история хранит имена многих замечательных людей. Среди них есть и творцы науки, культуры, искусства. И рядом с вершинами-патриархами есть иркутяне, которые своей деятельностью также закладывали основы музыкальной культуры нашего города. Достойное место среди них принадлежит ветерану культуры области – Лидии Михайловне Пухнаревич, которая совсем недавно отметила свое 90-летие.

Выпускница Московского государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных Л. М. Пухнаревич начала свою успешную педагогическую деятельность в музыкальном училище Иркутска. Затем работала музыковедом, ведущим преподавателем музыкального факультета Педагогического института, способствовала становлению музыкального факультета в институте, стала членом Союза композиторов России.

В те теперь уж давние времена по инициативе областного телевидения, Совета профсоюзов, комсомола и Дома народного творчества ежегодно проводились областные конкурсы художественной самодеятельности. В них принимали участие самые различные коллективы, ансамбли и отдельные солисты Приангарья. Достаточно только вспомнить телевизионные конкурсы, посвящённые великим историческим датам: «Боевые спутники мои», «Любовь, комсомол и весна», «Товарищ песня», «Лейся песня» и другие.

И неизменным председателем всех этих конкурсов, по крайней мере, семи из них была Лидия Михайловна Пухнаревич.

Важную страницу в жизни Лидии Михайловны, начиная с 1970-х годов до ухода на пенсию, занимала и работа по изучению, собиранию песенного фольклора жителей области. С этой целью она ездила в экспедиции в Усть-Удинский, Баяндаевский, Жигаловский и другие районы области. Итогом этой работы стало издание двух песенных сборников.

Будучи председателем секции композиторов иркутского Дома народного творчества, областного хорового общества, председателем жюри конкурсов на телевидении, она провела десятки областных телевизионных конкурсов. Да и сама непосредственно участвовала в проведении различных областных хоровых праздников песни, посвящённых Октябрю, юбилею комсомола. С её активной помощью выпущено несколько репертуарных сборников, включающих произведения композиторов области. Эти песни вошли в репертуар многих коллективов. Творческие успехи самодеятельных композиторов Владимира Шульги, Вячеслава Павлова, Олега Боленко, Г. Чича, Александра Калачёва, Олега Чугуевского, Виктора Стукова, Юрия Полиенко, Леонида Тугузова и других также связаны и с её именем.

Очень важное и пристальное внимание уделялось в то время и выявлению молодых талантов. В нашей области проводился конкурс «Молодость. Творчество. Современность». И в роли руководителя секции композиторов в 1973–1998 годах была именно Лидия Михайловна. Она участвовала в проведении всероссийского, всесоюзного фестивалей народного творчества, активно помогала самодеятельным коллективам: хору мединститута под руководством В. А. Патрушева, Н. В. Мищенко, А. К. Ромащенко. Творческая работа связывала Лидию Михайловну с коллективом филармонии, с её художественным руководителем Мариной Николаевной Токарской.

По инициативе последней в 2009 году возник Клуб друзей филармонии. Лидия Михайловна возглавляла деятельность клуба в качестве председателя по 2013 год. В рамках клуба состоялись мероприятия, посвящённые музыкальной культуре Иркутска, жизни и творчеству замечательных музыкантов: В. Ф. Сухиненко, Т. Г. Бендлин, В. А. Патрушеву и других. Как музыковед Лидия Михайловна являлась членом отборочной комиссии по присуждению губернаторских премий в области культуры и искусства.

Так что росту музыкальной культуры Приангарья мы во многом благодарны нашему бессменному музыковеду, музыканту и шефу – Лидии Михайловне Пухнаревич.

И в этот юбилейный для нее год мы от имени общественности Иркутска хотим пожелать Лидии Михайловне прежде всего здоровья, а также творческих успехов в воссоздании истории культурной жизни Иркутска и нашей области.

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