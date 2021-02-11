Милая моя бабушка...

Каждому человеку дан талант, развивая и приумножая который, он должен отдать на служение людям. Моей любимой бабушке – Бутаковой Кристине Михайловне – недавно исполнилось 92 года. В её воспоминаниях о жизни – память о предках, родовая сила, способная поддержать в сложный период жизни. А ещё – это благодарность людям, которых мы никогда не знали, но которые дали начало нашей жизни.

Крестьянская семья

Она родилась в 1928 году. Детство прошло в деревнях Тырка и Юхта Качугского района, тех, что давно уж нет на карте. Её родители Михей и Пелагея Зуевы любили друг друга. Никогда дети не слышали слов непочтения, а уж тем более криков и брани. В памяти бабушки сохранился образ родителей, молящихся перед большой Богородичной иконой. Помнит она и деда c бабушкой – Петра и Марию. Как и было принято в те времена, они жили в семье сына, присматривали за внуками, иногда журя их за шум и озорство. Из одиннадцати детей Пелагеи и Михея выжили пятеро. Много рассказывает бабушка о крестьянском быте, укладе своей семьи:

– Бревенчатая изба, русская печь-кормилица, большой деревянный стол, за которой собирались все вместе. Ребятишки со смехом, как в зеркало, заглядывали в начищенный до блеска самовар. Мама пекла хлеб для семьи, а в войну – и для колхозников. Выпекая хлеба, самый красивый оставляла для гостей. Им всегда были рады. Своё мастерство и любовь к выпечке Пелагея передала и дочерям. Сёстры Паша и Катя – старшие. Бабушка Кристина хорошо помнит, как их отдавали «взамуж». По зимней дороге на телеге увозили Пашу в деревню жениха, а младшие брат и сестра провожали её, глядя в заледеневшее окно и плакали…

Любая работа – в радость

Семья была дружная. Дети любили друг друга, родителей почитали. Самым страшным было для Тины (так звали Кристину в деревне), если мама скажет: «Бессовестная!» Родители-труженики вели крепкое хозяйство. Отец был охотник и рыболов. К труду приучали и детей. Кристина вспоминает, как девчушкой лет шести бегала поутру на берег вынимать сети по мокрой высокой траве, в одном платьице. Скребла косарём деревянные полы дома и у родственников. Любая работа, в огороде ли, по дому – в радость. Ей очень хотелось трудиться вместе со взрослыми на полях, но старшие её оберегали. С теплом и любовью, глядя на старое фото, вспоминает бабушка старших братьев, Ивана и Нила:

– Ребята они были хорошие, дружные, хорошо пели, плясали. На деревенских вечёрках им не было равных.

Музыку в семье Зуевых любили. Все пели, играли на балалайке, гармошке, а кто и на скрипке. Ни один деревенский праздник не обходился без пляски под гармонь. Брат Иван был помощником председателя колхоза. Перед самой войной он женился на скромной девушке Надежде, которая стала Христине подругой на всю жизнь. Именно к ней в Усть-Кут переехала бабушка в конце 60-х.

В 41-м братьев забрали на фронт. Надя осталась жить в доме свекрови, у неё родился сын Виктор. Лишь однажды Иван повидал сынишку – приходил на короткую побывку.

Годы войны

Всё мужское население ушло на фронт, а на плечи женщин и подростков лёг тяжёлый крестьянский труд. С 12 лет девочка гребла сено, пропалывала ячмень, рожь, пшеницу. Чуть позже встала за плуг. О той поре вспоминает с радостью; работать любила, даже если приходилось целыми днями возить на лошади бочки с водой для полива колхозных полей. Уже в 15 лет она была кладовщиком на зерноскладе, приходилось таскать тяжёлые мешки с зерном. Возвращались домой потемну. Баня по-чёрному, три-четыре часа сна – и опять на работу. Часто проснувшись среди ночи, заставала маму в слезах у икон.

А когда пришла победа, праздновали всей деревней, пели, плясали, радовались, а Кристина плакала. Ведь её любимые братья с войны не пришли. Нил пропал без вести, лишь через много лет сообщили, что он похоронен в Брянске.

Профессия повара стала главной

После войны председатель колхоза, приметив в девушке ответственность и смекалку, поставил Тину на должность колхозного счетовода.

Вскоре подошла пора и ей выходить замуж, покидать родительский дом. Её сосватал свой же деревенский парень Илья. А через год, в 48-м, у них родился первенец Юрий. Вскоре Илья ушёл в армию, а Кристина переехала в посёлок Качуг. Купила небольшой домик, развела хозяйство – поросёнка, кур, козочку. Сынишку пристроила в ясли и сама стала работать здесь же. Она мечтала стать швеёй, легко могла раскроить детскую одежду, платье для себя или подруги. Но в садик нужен был повар, и девушка стала осваивать новую специальность. Справку об окончании десятидневных курсов бабушка до сих пор хранит и при случае шутит: «Вот мой диплом. А ещё – четыре класса деревенской школы».

Профессия повара стала для неё главной на всю жизнь. Трудно представить, сколько людей бабушка накормила за многие годы. А такой вкусной выпечки я не пробовала больше нигде.

Вспоминается только хорошее

Работала. Ждала мужа из армии. А он слал ей письма. В одном из писем, как сердечный привет, был текст песни «В землянке». И до сих пор эта мелодия напоминает бабушке о молодости, о муже и нежных чувствах. Иногда вечерами, сидя на кухне, мы поём с ней на два голоса, а она рассказывает, рассказывает…

Через три года Илья вернулся, устроился шофёром на автобазу. Жизнь шла своим чередом. В их семье, как и у других, бывало по-разному. «Жизнь пройти – не поле перейти, – повторяет бабушка, – но теперь вспоминается только хорошее». В 57-м году родился сын Владимир. Поднимать детей помогала свекровь. Ребятишки с радостью гостили в деревне у бабушки Таисьи.

Случались переезды. Несколько лет жили в Тулуне, работали на стекольном заводе. Потом снова вернулись в Качуг. И везде, где бы ни жили, разбивали огород, заводили хозяйство. В доме всегда было сытно.

Усть-Кут стал родным

В 64-м старший сын уехал в Усть-Кут, стал учиться в ПТУ. А через несколько лет сюда переехала вся семья. Город стал родным. Отсюда сыновья уходили в армию, женились, здесь родились три внучки. А Осетровская РЭБ флота стала «семейным» предприятием. Муж работал шкипером. Сын Юрий Ильич трудился сначала мотористом, затем сварщиком и слесарем-инструментальщиком, его стаж более 50 лет. Младший сын Владимир Ильич всю жизнь посвятил флоту, он капитан теплохода.

Кристина Михайловна – ветеран труда. Много лет была судовым поваром. За свой труд награждена орденом Трудовой Славы и почётными грамотами. Ходила в навигации с заслуженными капитанами Молоковым Юрием Степановичем, Пуляевским Василием Васильевичем.

«Мне всегда везло с командой, ребята были дружные, ко мне относились уважительно, с почтением. На теплоходе «Качугский судостроитель» я предложила капитану устроить огород. Ребята подхватили идею, привезли земли, из досок сколотили грядки-ящики. В пустующей рубке соорудили парник, на верхней палубе над камбузом разбили огород. У нас к обеду были огурцы, помидоры, морковь, зелень. Были даже гладиолусы».

Рядом с бабушкой

Всю эту красоту видела и я, тогда десятилетняя девочка. В одну из навигаций бабушка взяла меня в рейс до Якутска, и я добросовестно помогала – чистила картошку и лепила пирожки. На всю жизнь запомнила вкус и запах хлеба, что выпекался на судне. Но самым ярким впечатлением стали Ленские столбы, Щёки и захватывающая дух лунная дорожка на тёмной глади ночной реки. Много доброго и светлого в детстве связано именно с бабой Тиной. Это совместная выпечка, лепка вареников и пельменей, пение под прялку долгими, но такими тёплыми зимними вечерами. А сколько красивых вещей связано ею для родных и знакомых! Случались и чудесные моменты. У меня была тайная мечта – настоящее детское пианино. Я представляла и даже говорила подружкам в детском саду, что оно у меня есть. И однажды, придя в гости к бабушке, увидела в комнате… именно такое пианино! До сих пор удивляюсь: «Бабушка, родная, ну откуда ты узнала?» Пианино пришло по почте из Астрахани, от подруги.

Благодарим за любовь и заботу

Бывая на курортах, бабуля обязательно обзаводилась знакомыми. Дружба длилась годами. Письма летели из Украины, Ленинграда и других городов. Кто-то приезжал погостить. В доме всегда были гости. Праздничные застолья, посиделки – чаепития, встречи с роднёй. И для всех у радушной хозяйки находилось слово поддержки и добрая шутка.

Её гостеприимство и приветливость, душевная чуткость и умение радоваться привлекают людей. Побывав в её доме, наполняешься радостью и любовью, как бы прикоснувшись к чему-то светлому и доброму.

Она по-прежнему готовит, печёт и очень расстраивается, если гость ушёл, не выпив чая.

Спасибо тебе, милая бабушка, за твою заботу, за тепло, что ты дарила нам в детстве, за любовь и молитвы, которые оберегают и ведут по жизни всех нас, твоих детей, внуков и правнуков.

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