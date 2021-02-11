Когда жизнь на новой волне

В ноябре 2019 года в Иркутске появился ещё один ТОС – «Новая волна». Он объединил три дома по улице Баумана в Ново-Ленино, но деятельность его захватывает гораздо большую территорию. Проекты, которые инициируют члены ТОС под председательством Елены Кокшаровой, совсем не локальные – они ориентированы на то, чтобы в добрые и полезные дела вовлечь как можно больше иркутян.

Актив «Новой волны» со своим председателем Еленой Кокшаровой (в центре 1-й ряд) на выезде.

Елена Борисовна – активист со стажем. Поселившись в одном из домов по улице Баумана 10 лет назад, большую часть своей жизни в микрорайоне она отдала организации различных конкурсов, праздников, но самое главное – взаимопомощи соседям.

– Сейчас же, знаете как, люди порой не знают, кто на этаже живет. В наших трех домах проживают около 500 человек, в основном это семьи с детьми, люди активного возраста от 30 до 50 лет. У нас много молодежи. И была цель – мотивировать людей, наладить добрососедские отношения, чтобы в случае чего поделиться друг с другом счастьем-горестями, ту же соль попросить, – говорит иркутянка.

Постепенно возникла идея создать территориальное общественное самоуправление. На тот момент казалось, что во взаимодействии с депутатами и городской администрацией будет легче воплощать различные проекты на благо жителей двора, округа и города. Елена Кокшарова с сожалением отмечает, что сейчас диалога с властями выстроить не получается: в малом «Сером доме» почему-то на контакт с активистами не идут. Как результат, у ТОСа нет даже небольшого, но своего помещения, и Елене Кокшаровой в качестве базы для деятельности организации приходится использовать собственную квартиру.

Зато, говорит председатель «Новой волны», за год с небольшим среди своих же жителей удалось разрушить стереотип о том, что ТОС – это нечто связанное исключительно с вопросами ЖКХ. Вопросы благоустройства, безусловно, входят в компетенцию ТОСа, но она ими не ограничивается. Экологические проекты, спортивные занятия, патриотические инициативы, акции поддержки врачей, не говоря уж о всевозможных праздничных городских и общероссийских мероприятиях – это то немногое, чем занимался совсем молодой ТОС в минувшем году.

– Несмотря на то, что год был тяжелый в связи с пандемией коронавируса, он для нас был плодотворным, с большими проектами и результатами. Мы сразу же адаптировались под те изменения, которые у нас произошли в стране и городе. Все мероприятия, конкурсы, поздравления с праздниками перевели в онлайн-формат, – рассказывает Елена.

Но самым важным оказалось другое: готовность подставить плечо самым уязвимым жильцам. Когда весной россияне оказались запертыми в четырех стенах своих квартир из-за самоизоляции, сильнее всего пострадали старики, инвалиды, матери-одиночки... Чтобы поддержать их, тосовцы договорились с магазинами о скидках на продукты и собрали 20 «корзин добра». А под Новый год для жильцов с ограниченными возможностями здоровья приготовили сюрприз, подарив вкусные презенты – мороженое. Стоит, кстати, отметить, что поскольку ТОС – организация некоммерческая, все расходы активисты, если не находят спонсора, несут сами.

Прошлый год ознаменовался для «Новой волны» и масштабным творческим проектом по декорированию двух зданий трансформаторных станций. Вот распустил свои крылья павлин, тут вытянулся любопытный сурикат, а на другой стене примостился попугай. Чтобы у жителей домов № 233/6/7 и 231/5 по улице Баумана появился свой нарисованный зоопарк, Елена Кокшарова приложила немало усилий. Ведь, чтобы украсить трансформаторные будки законно, нужно получить разрешение комитета городского обустройства администрации Иркутска. Затем нашли художника для создания эскиза. Непосредственно росписью уже занялись совместно с «Иркутским зоосадом». В итоге жители получили не просто яркий стрит-арт, но и фотозону.

– Мы живем в районе точечной застройки, многоквартирные дома, много парковок, места для озеленения мало. Потому мы выбрали тематику животных, чтобы добавить «природы» в наш двор. Мне кажется, она всегда будет актуальной и никогда не надоест, – делится иркутянка. – Одна из наших жительниц даже придумала стихотворение в честь этого проекта. И сейчас наши дети зачитывают каждое четверостишие на камеру, а затем я смонтирую из этих видео единый ролик.

В новый, 2021 год «Новая волна» вступает с двумя глобальными инициативами. Первая – социальная – возникла благодаря случаю. К Елене Кокшаровой обратилась знакомая из Михайло-Архангельской церкви с просьбой забрать вещи, которые оказались в распоряжении храма. Иркутянка, в свою очередь, попыталась найти нуждающихся в одежде через «коллег по оружию» – другие ТОСы города. На призыв откликнулось НКО «Мамочки и папочки», помогающее людям в сложной ситуации не только в областном центре, но и по всему региону. Так родился проект «Дари тепло».

– Теперь мы собираем ненужные вещи и игрушки в хорошем состоянии. Люди их мне приносят, а я уже передаю их в НКО «Мамочки и папочки», – рассказывает Елена Кокшарова.

Вторая идея комплексная: с одной стороны помогает формировать экологические привычки у горожан, с другой стороны направлена на помощь бездомным животным. Благодаря благотворительному экопроекту «Помоги четвероногим друзьям» в Иркутске открылись три пункта приема макулатуры – в КДЦ «Россия» в Ново-Ленино, в «Иркутском зоосаде» и «Книжном приюте». Люди несут старые книги, газеты, журналы, бумагу. Литературу забирает «Книжный приют», все остальное будут сдавать в пункт приема вторсырья, а на вырученные деньги закупать корм и медикаменты в приюты для хвостатых и усатых.

– Вообще идея пришла спонтанно. В последнее время со всех сторон мы слышим про различные экологические инициативы, раздельный сбор мусора, но по факту у нас мусорки стоят заваленные, мусорная реформа не работает. С другой стороны, остро встал вопрос с бродячими собаками. Потому мне пришла мысль объединить в одном проекте сразу несколько добрых дел. Сначала думала организовать сбор пластика, но оказалось, что от макулатуры финансовый выхлоп значительнее. В итоге мы заключили договоры со всеми сторонами, чтобы в плане денежных поступлений была прозрачность, – говорит Елена Кокшарова.

Проект, отмечает она, рассчитан на год, но если он окажется успешным и востребованным, то вполне можно говорить и о более долгих перспективах. Иркутянка при этом не претендует на дальнейшее непосредственное участие в нем как посредника между сторонами, отмечая, что является лишь зачинателем и будет рада, если инициатива уйдет в массы. Жильцы домов на улице Баумана уже активно к проекту подключились, подтягиваются и другие горожане.

Елена Кокшарова не скрывает: работой, которую она проделала среди своих «ленинцев», она гордится. Жильцы по-настоящему сплотились, и впереди у тосовцев – не менее нужные проекты.

Справка:

Макулатуру можно приносить по адресам:

Севастопольская, 216а, культурно-досуговый центр «Россия»;

Кольцова, 93, «Иркутский зоосад»;

Красноказачья, 23, «Книжный приют».

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