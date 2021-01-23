Когда на душе радость

В Иркутском музее сибирского искусства проходила персональная выставка известного бурятского художника Бальжинимы Доржиева «Предчувствие полёта». На ней побывали наши юные корреспонденты из студии «Репортёр» Дома детского творчества № 2 Иркутска.
Бальжинима Доржиев родился в 1950-м в местечке Улан-Булак, недалеко от села Согто-Хангал Агинского округа Читинской области. Окончив в поселке Могойтун среднюю школу, ушел в Советскую армию. С отличием окончил Иркутское художественное училище и Ленинградский институт живописи, графики, скульптуры и архитектуры им. И. Е Репина. С 1981 года участник республиканских, зональных, всесоюзных, российских, зарубежных выставок.
И все эти годы он искал свой неповторимый путь в искусстве. Его первая персональная выставка состоялась в Бурятском республиканском художественном музее им. Ц. С. Сампилова в 1993 году. Затем более двадцати лет Доржиев работал главным художником в Государственном Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева. Театральное искусство стало для него важной вехой, обогатившей его художественный опыт. Погружение в литературный материал наполняло его творчеством более глубоким философским смыслом, искусство художника расцветало новыми образами, неразрывно связанными с народной мифологией и фольклором.
Главной темой творчества художника стала родная земля, ее народ, традиции, обычаи, легенды и сказки. Его холсты помогают понять суть человеческого бытия через композиционное решение и содержание сюжета. Роскошь пространства света и цвета на его полотнах – настоящий праздник, дарящий радость и надежду.
«Хочу отметить невероятный стиль рисунка: все увиденные картины поначалу показались мне какой-то смесью из красочных пятен, причудливых линий и узоров, но потом всё это предстаёт в конкретном художественном образе…
Картина «Колодец» показывает вид колодца сверху. Контур колодца чётко отображается на фоне всего того буйства красок – в ведре есть вода – голубая, с примесью желтого и зелёного. Не знаю, почему Бальжинима решил так сделать, но он так видит. А вокруг колодца множество линий, кругов всей цветовой палитры разных оттенков и температуры. Мне трудно по достоинству оценить его работу, где присутствует частица абстракционизма, но, думаю, художник нашёл своего зрителя, который оценит его по-настоящему уникальный авторский стиль».
Иван Леонтьев
«Мне особенно понравилась картина «Красное вино». Замечательный с точки зрения композиции натюрморт. Порадовал и колорит: прекрасное содружество черного, красного, белого, коричневого цветов. Людей нет, но есть предметы, которые могут подсказать нам, что предстоит встреча друзей, которые, возможно, долгое время не виделись. Три бутылки вина и два бокала говорят о том, что друзьям есть что вспомнить и разговор будет долгим и интересным. Огромное спасибо художнику за полотна, которые помогают нам задуматься о смысле жизни и понять, насколько мы сейчас далеки от природы и насколько жизнь прекрасна. Впрочем, хорошо об этом сказал сам художник: «Люди вообще всегда поздно могут оценить то, чем владеют, а наша жизнь – это одно из бесценных богатств».
Софья Зверева
Именно о таком восприятии посетителями выставки картин Бальжинимы Доржиева говорят и другие подобные отзывы. Например, такой: «Полотна этого талантливого художника – как элитное вино: вкус вроде и знакомый, но не перестает удивлять».
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