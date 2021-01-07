Главная формула молодости

Иркутские мастера из «Оникса» отмечают тридцатилетие. За три десятка лет деятельной творческой жизни эта организация приобрела такую популярность, что никому уже не надо объяснять, что такое «Оникс».

Не разрушать, а собирать

Союз мастеров народного искусства, сегодня объединяющий умельцев со всей Иркутской области, начинался с небольшой группы энтузиастов, влюбленных в традиционные рукоделья и унаследовавших их от своих мам и бабушек. Главным инициатором объединения умелиц для передачи друг другу знаний, организации выставок, создания групп, обучающих основам традиционного народного рукоделия, да и просто для поддержки друг друга, стала Галина Яковлевна Березина.

Наверное, сами они не ожидали такого интереса к своей деятельности, к выставкам. Несколько первых лет ютились в небольшой арендованной офисной комнатке в центре города. Но народ быстро «протоптал тропинку», зрители ждали новых экспозиций, появились желающие обучаться. Не только искусные вышивальщицы или терпеливые плетии на коклюшках, крючком, спицами, умелицы, работавшие с бисером, берестой, соленым тестом или самодеятельные художники – живописцы нашли в «Ониксе» поддержку. Когда к Галине Яковлевне приходил человек, который еще и сам не был уверен, насколько его увлечение, его поделки из дерева, бересты, ткани – любых даже непривычных материалов – интересны другим, она находила слова ободрения, умела подсказать, как и куда двигаться, чтобы совершенствовать работы.

Сегодня Союз «Оникс» – известная, уважаемая организация, которую знают не только за пределами области, но и за границами России. Чтобы представить красоту народной культуры в других странах, к мастерам «Оникса» не раз обращалась и администрация города Иркутска, и областные чиновники. Неизменно выставки, мастер-классы, демонстрации, организованные союзом, утверждали красоту народного искусства нашей страны, умения сибиряков, соединивших в своем творчестве национальные традиции разных народов.

Генетическая память

В начале девяностых, когда рухнула держава и разрушалась не только экономика страны, уничтожались производства, люди оставались без работы, а главное – без уверенности, в «Ониксе» вопреки всеобщему пессимизму и разрухе начали собирать людей, объединять и видеть главный смысл в сохранении.

Сегодня Березина – народный мастер Иркутской области, лауреат премии губернатора в области культуры и искусства. А тогда никакой особенной поддержки ждать не приходилось, рассчитывали только на свои силы и на добрых неравнодушных людей.

– Народная культура привлекает не только тем, что в ней сохраняется история и национальный дух, – говорит Галина Яковлевна. – Традиция в любом виде мастерства сначала обучает, а потом раскрывает простор для творчества. Поэтому всегда ждешь открытий, новых творческих исследований и экспериментов. У нас много талантливых людей. Они своим трудом, упорством достигают мастерства, а потом щедро делятся с учениками. Это тоже народная традиция: передать самое ценное – знание, умение, навык. Все эти тридцать лет для нас было важным сделать все, чтобы сохранилась у наших детей генетическая память.

Познакомившись с «Ониксом» в первые годы его создания, очень хорошо помню, как на выставки мастеров люди приходили, чтобы получить положительные эмоции, «напитаться оптимизмом» в крошечном выставочном зале – на маленьком островке, который не сдавался.

Потрясающее свойство Галины Яковлевны не опускать руки, не лениться, изучать новое, выдумывать сложные для осуществления проекты и идти к поставленной цели. Когда стало понятно, что есть уникальные умелицы вышивки, шитья, различного рода вязания, захотелось подняться на самую высокую ступень рукоделия – воплотить все эти навыки в создании народных костюмов. В «Ониксе» серьезно взялись за изучение русского костюма разных губерний, и, конечно, традиционного для сибиряков. Так здесь создали коллекцию костюмов, а на выставках, ярмарках, фестивалях мастерицы «Оникса» красуются в одежде, которая рассказывает о наших предках, их нравах и особенностях жизни.

А потом у Березиной появилось новое страстное увлечение: она начала поиск мастеров, которые умеют работать на кроснах. К концу прошлого века о ткачестве остались только воспоминания. Галина Яковлевна помнила, как в военное время помогала бабушке рвать дранку, чтобы из нее потом на кросне ткать дорожки. В 2000-х ни кросен, ни мастеров было не найти. Собирала по крупицам информацию, искала ткачей, тканные вручную изделия, специальную литературу. В 2003 году она начала воплощать долгосрочный проект «Возрождение традиционного узорного ткачества в Прибайкалье», одной из главных целей которого остается обучение.

Так в «Ониксе» бывало уже не раз – можно назвать конкретного человека, с которого началось возрождение и развитие направления в народном искусстве. Тех, кто сегодня увлеченно работает гладью, немало, но была М. А. Азеева, которая повела за собой, создала новый вид – «Иркутскую гладь». С уроков К. П. Федоровой началось увлечение кружевоплетением на коклюшках. Г. Я. Березина вернула интерес к ткачеству и предложила новую технологию ручного ткачества – «домотканый гобелен «Иркутский».

Хоровод ремёсел

Более двух десятков значимых творческих оригинальных проектов предложила и привела к осуществлению Г. Я. Березина. «Оникс» – большая дружная мастеровая семья, к которой тянутся из разных городов нашей страны творческие, умелые люди. Сама жизнь подсказала, как говорит Галина Яковлевна, «без большого фестиваля народного искусства не обойтись». Пять лет назад в Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» прошел Первый Байкальский международный фестиваль «Хоровод ремёсел на земле Иркутской».

Настоящий праздник творчества как магнит притягивает мастеров Иркутской области, ближнего и дальнего зарубежья, связанных с традиционными народными ремёслами и современным декоративно-прикладным искусством. На живописном ангарском берегу в музейных усадьбах и на улицах фестиваль приглашает на выставки-продажи авторских работ; мастер-классы, демонстрацию народных костюмов и изделий ручной работы, зовет в хороводы и забавы.

Даже в нынешнем году, ограниченном пандемией, фестиваль не замер, не сдался. В конце сентября на улицах музейной деревни Тальцы собрались лучшие мастера Иркутской области, чьи работы прошли отбор в виртуальных мероприятиях, которые в течение года организовал союз мастеров.

«Хоровод ремёсел на земле Иркутской» за пять лет стал визитной карточкой Иркутской области, демонстрацией имиджа региона в сфере народной культуры.

Тридцатилетие «Оникса» совпало с юбилеем его бессменного руководителя – Г. Я. Березиной исполнилось восемьдесят пять лет. Этим двум прекрасным датам посвящена выставка, которая сейчас работает в Городском выставочном центре им. В. С. Рогаля. Среди отзывов о выставке часто встречается пожелание зрителей: открыть постоянно действующую экспозицию, где желающие могли бы встретиться с мастерами и поучиться у них. У туристов, которых, как известно, в Иркутске немало, такая постоянная экспозиция народного искусства, безусловно, тоже оказалась бы популярной. В Союзе «Оникс» родилась идея, которую, кстати говоря, поддержало «Губернское собрание общественности», – просить администрацию Иркутска выделить для постоянной экспозиции и пропаганды народной культуры пустующее помещение в одном из зданий на ул. Урицкого. А вот еще одно важное дело, которым сегодня занимается Галина Яковлевна, – замечательные умелицы; многие из них после ухода на пенсию сменили профессию и прожили еще одну долгую трудовую жизнь, создавая великолепные произведения народного искусства, заслужили не только уважительное звание «народный мастер Иркутской области», но и честь стать ветеранами труда.

Мне кажется, они открыли главный секрет молодости. Он может быть расшифрован как формула «трех Т» – традиция, труд, творчество. Поэтому у мастеров «Оникса», объединившихся в самое непростое для страны время девяностых, переживших катаклизмы нулевых, не сдающихся ни перед какими вызовами, все получается.

Фото Анатолия БЫЗОВА

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...