Герой Советского Союза Василий Долгополов

Иркутянин, отличившийся в боях за Днепр.

Улица Василия Долгополова находится в Свердловском районе Иркутска, недалеко от перекрестка Маяковского и 4-й Железнодорожной. Она названа в честь уроженца этого города, героя Советского Союза Василия Ивановича Долгополова. О нем – в очередном материале «Телеинформа» из цикла «Улицы имени Победы».

От Иркутска до 2-го Белорусского

Стоит отметить, что несмотря на звание героя Советского Союза, известно о Василии Долгополове крайне мало – почти вся информация ограничивается скупыми строчками официальной биографии.

Родился он в Иркутске 18 апреля 1906 года. Отец был ломовым извозчиком. В 1910 году семья перебралась в село Иконниково Усольского района, сообщается на сайте «Герои страны». Поскольку школы там не было, на учебу добираться будущему герою пришлось в село Раздольное того же района.

«Пятнадцатилетним юношей он остался без родителей и был вынужден работать на заготовке и сплаве леса», – пишут авторы справочника «Помнит город о войне», посвященного улицам областного центра, названным в честь героев и участников Великой Отечественной войны.

В 1938 году Василий Долгополов дослужился до должности десятника по приему древесины на реке Китой. И до самой войны он работал в лесозаготовительной отрасли.

В августе 1942 года Усольский районный военкомат призвал его в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Попал он на Западный фронт, где шли самые тяжелые бои. К лету 1944 года крепкий, решительный сибиряк служил в 257-й отдельной разведывательной роте 199-й Смоленской стрелковой дивизии 70-го стрелкового корпуса 49-й армии 2-го Белорусского фронта.

Именно в июне 1944 года он впишет свое имя в историю Великой Отечественной войны, проявив «отвагу и геройство» в ходе Могилёвской фронтовой наступательной операции – составной части Белорусской стратегической наступательной операции.

Форсировать и удержать

«Развивая успешное наступление, к вечеру 26 июня 1944 года войска 49-й армии выходили на рубеж реки Днепр. Очень важным было не дать противнику организовать устойчивую оборону по Днепру и форсировать водную преграду с ходу», – пишет Вячеслав Чешский в своей статье «Василий Иванович Долгополов. Герой переправы Днепра, вплавь и сразу в бой на захват плацдарма».

Именно такую задачу поставило командование перед 199-й Смоленской стрелковой дивизией – форсировать Днепр и захватить плацдарм на противоположном берегу. Ее выполнение возложили на 257-ю отдельную разведывательную роту старшего лейтенанта К. С. Лисицына. Он вызвал добровольцев для участия в операции. Среди первых откликнулся старший сержант Василий Долгополов. Операция проводилась в ночь на 27 июня 1944 года.

«Бойцы 257-й отдельной разведывательной роты подтянулись к реке. Но никто не решался ступить в воду первым. Тогда вперед шагнул лейтенант, командир роты, а за ним – старший сержант Василий Долгополов. Под разрывами фашистских мин и снарядов, держась одной рукой за бревно, Василий переплыл Днепр, вышел на противоположный берег и тут же лицом к лицу столкнулся с врагом», – пишут авторы «Помнит город о войне».

Форсирование Днепра

«Войска, форсировавшие Днепр, проявляли величайшее упорство, храбрость и мужество. Как правило, подойдя к реке, они сходу устремлялись вперед. Не дожидаясь подхода понтонных и тяжелых средств наведения мостов, части пересекали Днепр на чем угодно – на бревенчатых плотах, самодельных паромах, в рыбачьих лодках и катерах. Все, что попадалось под руку, шло в дело. Нелегко приходилось и на противоположном берегу, где вспыхивали ожесточенные бои за плацдарм. Не успев закрепиться, войска вступали в бой с противником, стремившимся во что бы то ни стало сбросить их в реку…» – писал позднее в своих воспоминаниях маршал Советского Союза Георгий Жуков об этой наступательной операции.

«Враг усилил огонь, включил все средства сопротивления: пулеметы, автоматы, гранаты… Но дружная атака бойцов Красной армии буквально метр за метром освобождала белорусскую землю. Противник отступал, неся большие потери. В результате противостояния разведрота, в которой служил Василий Долгополов, выбила немецких солдат из деревни Требухи в районе города Быхова и захватила большой плацдарм», – рассказывают историки.

Причем этот плацдарм стал первым из захваченных во всей полосе наступления. В течение суток Василий Долгополов вёл там бой, участвовал в отражении нескольких контратак противника с участием танков и штурмовых орудий.

Несмотря на все сложности и тяжелые атаки противника, разведчики удержали плацдарм, на него перебрались основные силы дивизии. Это сыграло большую роль в успехе дальнейшего наступления.

«Противник понёс большие потери, двадцать один немецкий солдат был захвачен в плен», – говорится на сайте «Герои страны».

Герой Днепра

Результатом Могилевской наступательной операции стало то, что войска 2-го Белорусского фронта прорвали оборону противника на участке Старый Прибуж, Селец. На всем фронте наступления форсировали реку Днепр. И 27 июня 1944 года освободили город Могилев, а на следующий день вышли на рубеж Староселье, Кляпиничи, Досовичи, Чигиринка.

За проявленную инициативу и героизм командир 199-й дивизии полковник М. П. Кононенко представил старшего сержанта Василия Долгополова к званию Героя Советского Союза.

«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета от 24 марта 1945 года гвардии старшему сержанту Долгополову Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», – говорится в архивных документах.

«Выполняя приказ командования и вслед за командиром 257 отдельной разведывательной роты вплавь преодолел водную преграду. Третьим вступил он на правый берег Днепра», – писал в «кратком изложении личного боевого подвига» начальник разведки 199-й Смоленской стрелковой дивизии капитан Жуковец.

В дальнейших боях по освобождению Белоруссии и Польши Василий Долгополов получил одно за другим сразу три ранения – 27 июля, 24 августа и 17 сентября. По состоянию здоровья ему пришлось покинуть разведку. Его назначили командиром отделения в отдельную зенитно-пулемётную роту 199-й стрелковой дивизии. В её составе герой участвовал в Восточно-Прусской и в Восточно-Померанской наступательных операциях.

В последней из них с конца февраля по конец марта 1945 года огнём зенитного пулемёта по наземным целям уничтожил восемь снайперов, один пулемётный расчет и семь солдат противника. За это Василий Долгополов награждён орденом Отечественной войны II степени.

В ходе Берлинской операции при форсировании Одера и расширении захваченного плацдарма 23–24 апреля также вёл огонь из зенитного пулемёта по наземным целям. В результате уничтожил двадцать одного солдата и пулемётный расчет. Кроме того, отделение во главе с ним захватило семерых пленных. За это Василий Долгополов удостоен ордена Красной Звезды.

Выжил на войне – погиб при ледоходе

Война закончилась, но гвардии старший сержант продолжал служить. Летом 1945 года он командовал отделением в отдельном зенитно-пулемётном взводе 153-го стрелкового полка 52-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1946 году Василий Долгополов был уволен в запас.

После этого он возвращается в родные края – вновь работает десятником в Китойской сплавной конторе, затем начальником сплавного участка в Баяндаевском леспромхозе Чунского района.

– Василий Иванович обосновался в нашем районе, работал начальником на сплаве леса, стоял у истоков возникновения посёлка с поэтическим названием Раздольный. Здесь жила его семья и вновь приобретённые друзья. Река Чуна стала роковой в его судьбе, оборвала жизнь через восемь лет после окончания войны. Василий Долгополов прошел всю войну и выжил, но трагически погиб во время ледохода 18 апреля 1953 года. Его похоронили в деревне Окраина Чунского района, – рассказывает заместитель директора средней школы № 7 поселка Веселы Чунского района Наталья Лесных.

Ученики именно этой школы ухаживают за могилой героя. Ежегодно они проводят митинги в его честь.

А решением Иркутского горсовета от 29 января 1962 года 1-й переулок Касьянова в областном центре переименован в улицу имени Василия Долгополова. Правда, от переименования переулка в улицу примечательнее этот участок не стал – всего полкилометра, причудливо изгибающихся в Глазковском предместье. Долгое время она была полностью застроена частными деревянными домами и двухэтажными бараками, пока в 2014 году вторым рядом за ними не встали три башни 17-этажек ЖК «Глазковская роща».

Фото из открытых источников

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