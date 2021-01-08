Дороги войны Тимофея Таранова

77 лет назад состоялось одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. По своим масштабам, привлекаемым силам и средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям она стала одним из ключевых моментов во Второй мировой войне. За победой в этой битве последовало наступление советских войск. В битве на Курской дуге сражался и наш земляк – Тимофей Иннокентьевич Таранов.

Фото из личного архива Т. И. Таранова

Родился он 15 января 1921 года в деревне Новосёлово Казачинско-Ленского района (в настоящее время посёлок Магистральный) в семье крестьянина. В 1930 году семья переехала в город Якутск. Не окончив и семи классов, подросток пошел работать в Октемский совхоз на молочную ферму разнорабочим сыроварного отделения. Там делали сыр, масло, творог. В 1937 году устроился на судоремонтный завод Северного Якутского речного пароходства учеником слесаря-инструментальщика. Через три месяца ему присвоили 4-й разряд. В 1940-м пошёл в навигацию – мотористом на теплоходе «Пятилетка». А в 1941-м остался на берегу.

В первый день войны секретарь комсомольской организации завода выдал всем пригласительные билеты в клуб. Там представитель горвоенкомата кратко рассказал о вероломном нападении немецких войск, о том, что фашисты бомбят наши города, перешли границу и углублялись всё дальше. Тут же стали набирать добровольцев. На другой день в заводской столовой устроили проводины. Было сказано много тёплых слов и пожеланий, не обошлось без отцовских наказов и материнских слёз. В тот же день предстояла перекличка в горвоенкомате, а оттуда новобранцев сразу повели на причал для погрузки на пароход.

Покидая любимый край

На берегу слышались жалобные крики, плач матерей. На причале стояло несколько машин скорой помощи, в толпе провожатых мелькали белые халаты медработников. Солнце уже садилось за горы, погрузка заканчивалась. Второй гудок, третий… Убрали трапы. Пароход надрывно загудел.

В Усть-Кут прибыли утром, погрузились на машины. Кузова не крыты, словно для перевозки скота, вместо сидений – доски. Дорога – как стиральная доска: пыль, тряска. Ноги так устали, что невозможно терпеть. Остановили машину, а дальше – рядом, бегом.

На Ангару приехали днём. Погрузились на пароход «Надежда Крупская». Сколько шли до Иркутска, не считали. Потом всех построили на причале и провели перекличку.

Переночевали. Утром повели в столовую на завтрак. После – медосмотр, а затем получили команду всем мобилизованным строиться во дворе. Когда формирование закончилось, строем пошли на железнодорожный вокзал. На первом пути стояли пульманские вагоны, в них налево и направо – нары из неструганых досок, в два яруса. Посреди прохода – длинный сколоченный стол, над ним – железный бачок с ведром и привязанной кружкой.

На дворе темно, в вагоне ещё темнее. Кто-то чиркнул спичкой, пламя осветило усталые лица. На голых досках много не поспишь, но парни потихоньку устроились, под головы вместо подушек – вещевые мешки. Никто не знал, куда везут: на запад или восток. Ясно одно, что не на светлый праздник.

Северяне – народ сплочённый. Ещё познакомиться не успели, а уж посыпались шутки, анекдоты, но постепенно сон сморил. Утром проснулись (от «мягкой» постели побаливали бока). Поезд остановился на станции Зима. Принесли сухой паек (хлеб, сахар, несколько пачек пшенки быстрого приготовления, махорку). Сбросились деньгами, и отправленные за снедью вернулись с тёплыми пирожками с картошкой (и даже кое-чем покрепче). Поезд тронулся, а новобранцы продолжили путь.

Боевая подготовка

Высадились в Бийске. Прибыли в формировочную часть. В составе истребительного лыжного батальона прошли полную боевую подготовку, вооружились новейшими автоматами – хоть завтра в бой…

Батальон отправили на Ленинградский фронт. В первых же боях Тимофей Иннокентьевич дважды был ранен. Раны залечили, поправили плечо, но вынесли вердикт: в строю быть не может (правая рука не поднималась выше головы). Выписали из госпиталя и назначили командиром отделения боепитания в 189-й истребительный противотанковый дивизион 202-й стрелковой дивизии.

В конце июня 1943 года перебросили с Ленинградского фронта на оборонительные рубежи Курска. Дивизионная разведка захватила «языка», который рассказал о дате планируемого наступления и о том, где сосредоточены немецкие войска. На них обрушился мощный артиллерийский огонь орудий и «катюш». Утром следующего дня фашисты перешли в наступление. Бои не прекращались ни днём, ни ночью. Дивизион бросали на подкрепление наших войск, когда немецкие танки прорывали оборону.

Перешли в контрнаступление

Рано утром 63-й стрелковый полк и 189-й истребительный противотанковый дивизион форсировали реку Днепр под Киевом. Город был освобожден от оккупантов. Изрядно пострадавший в боях дивизион отвели в село Матешивка Обуховского района. Дивизионная разведка обнаружила, что немцы сосредотачивают значительные силы в районе 63-го полка. Утром фрицы открыли артиллерийский огонь по передовым позициям советских войск и по деревне. В воздухе появились немецкие бомбардировщики и наши истребители.

Горели дома. Все, кто мог держать в руках оружие, заняли линию обороны. К вечеру подошло подкрепление – пехота и ракетные установки «катюша». Мощный огонь артполка остановил наступление немецких войск.

Вместе с другими Тимофей освобождал украинскую землю от немецких захватчиков. По воспоминаниям сибиряка, ему с артмастером Морозовым предстояло дополнительно доставить на каждую батарею снаряды: противотанковые гранаты, бутылки с горючей смесью. Всё погрузили на машины. На улице ветер, снег. Но техника – высокой проходимости, до рассвета с задачей справились. На следующий день рано утром немцы пошли в наступление: напористо, вал за валом. Однако наши артиллеристы шрапнелью расстреливали её. Этот бой для немцев был сплошным адом, и к полудню враг сдался в плен. Длинную колонну пленных, повязанных поверх пилотки кто – шарфом, а кто – платком, вели наши солдаты по освобожденной земле в тыл.

«Нет, я жить буду»

Преследуя отступающие немецкие части, советские войска вошли в Молдавию, в мае 1944 года форсировали реку Пруд. На подступах к городу Яссы немецкие и румынские части сосредоточили значительные силы. 63-й полк занял оборону: батареи окопались на переднем крае оборонительных рубежей. Т. И. Таранов в своих воспоминаниях написал об этом так: «Я отвечал за материальную часть технического состояния дивизиона. В августе по разнарядке получал боеприпасы. При погрузке заметил, что один солдат несёт бутылки с горючей смесью, которые могли взорваться в любую минуту. Не раздумывая, я быстро схватил бутылку и отбежал от склада, но бросить не успел: она взорвалась. Меня потушили, привезли в медсанбат. Положили на операционный стол, стали обрабатывать обгоревшее тело. Я глаза закрыл, губы сжал, реже дышу, но всё чувствую и слышу. «Всё равно умрёт», – переговариваются врачи. Я открыл глаза и прошептал: «Нет, я жить буду!» В госпитале пролежал больше месяца.

Эпизоды, запавшие в память

Наши войска, прорвав под Яссами оборону германско-румынских войск, быстро продвигались по румынской земле. 189-й истребительный дивизион выехал на передовые рубежи 63-го полка и совместно с пехотой преследовал отступающие немецкие части. Несколько эпизодов запали сибиряку в память.

В одном населенном пункте остановились на ночлег. Огляделись. Совсем рядом – добротное красивое здание, большой двор. Туда и загнали автомашины. Выставили часовых и стали располагаться на ночлег, однако сон как рукой сняло: осматривая комнату, Тимофей заметил свежую побелку на стене. Вынул нож и, острым концом лезвия аккуратно прощупывая это место, упёрся во что-то твёрдое. Это была дверка тайника. Отскрёб её ножом, потянул на себя. Дверца открылась. Внутри лежали какие-то документы, пистолет и несколько пачек венгерских денег. Тимофей изучил бумаги, но особого интереса они не представляли, а пистолет и деньги положил в свою полевую сумку. Утром позвал хозяина в комнату, где находился тайник, показал ему пистолет, деньги и бумаги. С трудом пояснил, что пистолет и деньги заберёт, а бумаги чтобы тот в тайнике закрыл. Дал венгру пачку денег, он весьма удивился, но взял, что-то сбивчиво говорил по-венгерски. А потом на прощание пожали друг другу руки.

Ещё один случай, чуть не стоивший Тимофею жизни.

В направлении отступающих немецких частей полковая разведка обнаружила оборонительные рубежи, окопы и другие заградительные сооружения. В полной боевой готовности дивизион и полк заняли оборону. Расположились в деревне. До поздней ночи все батареи были дополнительно доукомплектованы и технически проверены, а рано утром подошли немцы.

Тимофей Таранов крепко спал и ничего не слышал. В комнату вбежал венгр – хозяин дома, растормошил и объяснил, что в деревне фрицы. Боец взглянул в окно, где стояли машины, но их и след простыл: спешно выехали. Натянув на босу ногу сапоги, солдат вышиб оконную раму. Он выскочил на дорогу и побежал по кювету к позициям третьей батареи. На перекрёстке догнал одну из машин: заглох мотор. Шофёр объяснил Тимофею, отчего того будили. Впрочем, времени на словесную перепалку не было. Мотор наконец затарахтел, и вскоре они прибыли в расположение штаба дивизиона.

На передовых позициях шла ожесточенная пулемётно-автоматная стрельба, работала артиллерия, миномёты. Т. Таранов окопался в траншее, занял огневую позицию. Ему хорошо было видно каждого наступающего, кто попадал в оптический прицел. Через некоторое время советские войска заняли оставленную утром деревню. Тимофей нашёл венгра, который его разбудил (тот был ранен в ногу), написал ему справку, что этот человек спас бойца советской части, и заверил печатью дивизиона. Затем позвал лейтенанта медслужбы, который осмотрел рану, обработал её и забинтовал.

Долгожданная победа

В этот же день 189-й дивизион совместно с пехотой выехали из деревни, преследуя немецкие части. После ожесточенных боев около Будапешта и озера Балатон гитлеровцы активного сопротивления при отступлении не оказывали. Народ Венгрии встречал русских солдат как освободителей от фашистского ига. Да и потом, в Чехословакии и на Югославской земле, повсеместно чувствовали дружеское отношение местного населения.

В Австрии (городе Грацке) наши части встретились с американскими. Там и застала Тимофея Ивановича долгожданная победа.

Низкий поклон

После войны он вернулся в Якутию. Затем переехал в Усть-Кут, в мирное время успешно трудился на предприятиях города. Тимофей Иннокентьевич – ветеран труда. За доблесть и мужество, проявленные на полях сражений, наш земляк удостоен многочисленных наград, в том числе орденов Великой Отечественной войны и Красной Звезды. Он отмечен медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги». Не менее памятна и юбилейная медаль «1943–2003 Курская битва 60 лет».

Он не запятнал честь коммуниста. В ноябре 2017 года ему была вручена юбилейная медаль «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции», в феврале 2018-го – ещё одна, к 100-летию Вооруженных сил РФ. По представлению Усть-Кутского Совета ветеранов русский солдат, прошагавший дорогами войны, был отмечен похвальной грамотой Законодательного собрания Иркутской области.

Тимофей Иннокентьевич прожил долгую жизнь, но, увы, земной путь – величина конечная. Не так давно ветеран ушел из жизни. Вечная память и поклон ему и всем, кто защищал Родину.

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