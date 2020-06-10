Движение для здоровья и профессиональный спорт - вещи разные

Доктор медицинских наук, телеведущий и автор многочисленных книг о здоровье профессор Сергей БУБНОВСКИЙ известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. Сегодня он рассказывает о своём отношении к спорту вообще и к профессиональному в частности.

«Правильное движение лечит, неправильное калечит»

– Сергей Михайлович, ваш главный девиз, который звучит едва ли не в каждом вашем выступлении: «В движении – жизнь». И спорт может поставить на ноги если не любого, то почти каждого. Но если посмотреть на спортсменов, то подозрительно многие из них умирают ещё не старыми, а едва ли не большинство в зрелом возрасте едва ходят. Выходит, спорт не панацея?

– Но я ничего не говорю о профессиональном спорте! Спорт – не показатель здоровья. Спорт – это ярмарка ресурсов организма человека, которые вычерпываются полностью за 20 лет, а вместе с тем вычерпывается и жизненная энергия спортсмена, рассчитанная на 100 лет. И если спортсмен не знает правил выхода из активной профессии (а таких большинство), то, резко прекратив свои занятия и уйдя на покой или, как они говорят, на тренерскую работу, он становится больным довольно быстро.

Кинезитерапия – это не спорт. Это лечение болевых синдромов с помощью специальных тренажёров. Но, чтобы это понять, надо знать физиологию боли. Об этом я пишу в своих книгах. Парадокс в том, что таблетка ассоциируется с лечением, а тренажёр – со спортом. Но дело в том, что кинезитерапия позиционирует себя в основном как лечебная программа при заболевании опорно-двигательного аппарата. По МКБ-10 (международная классификация болезней) заболевания опорно-двигательного аппарата классифицируются в разделе «костно-мышечная патология». К ней относятся все остеохондрозы с грыжами и протрузиями, артрозы, сколиозы, плоскостопие и другое.

Обращаю внимание на этот термин, в котором сначала звучит «костно», а затем – «мышечная». Я задаю всем врачам один вопрос – зачем человеку мышцы? Практически все отвечают: «Двигаться, держать кости» и тому подобное. Никто не говорит, что мышцы «кормят» все суставы и органы, доставляя им питание (трофика). Это динамическая анатомия. Что за весь метаболизм (обмен веществ) отвечают мышцы (их где-то 60% тела) – это функциональная физиология. Что иммунная система во многом зависит от содружественной работы мышц – это функциональная гистология (наука о тканях).

Я назвал разделы медицинской науки, не изучаемые в практической медицине. Между тем «золотое правило» терапии звучит так: «Неиспользование скелетной мускулатуры ухудшает состояние всех органов и систем».

Таблетки – это кнут для дохлой лошади. Это тупик, прекращающий путь к здоровью. Но как подтянуться больному, ослабленному человеку, чтобы улучшить мозговое кровообращение? Для этого и есть тренажёр, помогающий, сидя на полу или даже лёжа, создавать движение, аналогичное подтягиванию и на том физическом уровне, на который способен человек, – 5 или 10 кг.

Дело в том, что в основном именно мышцы пояса верхних конечностей «качают» кровь в сосуды мозга, а не таблетки. Да и миокард не справляется. Как накормить сердце кровью, а значит, кислородом, когда миокард не справляется (ишемическая болезнь сердца, то есть недостаток поступления в сердце кислорода)? А помогают сердцу мышцы нижних конечностей. И это надо понимать.

Кардиологи давно зашли в тупик со своими таблетками и перешли на хирургию. А физиологи называют эти мышцы – периферическим внутриорганным сердцем. Но для этого надо бегать (много), ходить (много) или приседать (много). А как это сделать больному, имеющему кроме ИБС остеопороз, артрозы суставов и избыточный вес? Таблетка? Смешно.

Но на тренажёре у нас эти больные и бегают, и ходят, и приседают много, но лёжа или сидя на полу. Тренажёр помогает создавать условия «насоса», то есть качать мышцами кровь. Принцип: от лёгкого – к тяжёлому, от простого – к сложному. Принцип последовательности и постепенности никто не отменял, и такие лечебные восстанавливающие программы создаются под каждый сустав и под каждый орган.

При чём здесь спорт? Как врач – я против большого спорта, но люблю смотреть на возможности организма, которые на самом деле неисчерпаемы, если пользоваться тренажёрами.

У нас есть девиз: «Правильное движение лечит, неправильное калечит». Правильное движение – это не только техника самого движения. Это программа, в которую входят и дыхание, и подбор нужного упражнения, и количество повторений и килограммов, и сочетаемость движения с болезнью. Ещё много того, что надо знать кинезитерапевту.

Одна пациентка пришла на мой диагностический семинар и выступила перед больными, сказав: «Сергей Михайлович, я занимаюсь по вашему методу уже восемь лет и могу сказать одно – это самый лучший метод лечения, но очень сложный. В нём очень много нюансов, которые надо знать». Ей 86 лет. Я согласен, поэтому много пишу и выступаю с лекциями и семинарами, не отказываюсь от ТВ.

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По инф. argumenti.ru