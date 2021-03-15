Зюганов предложил искать «подозрительно богатых», а не «подозрительно бедных»

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на предложение Минтруда ограничить социальную помощь гражданам, которые скрывают свои реальные доходы, идеей ввести новый налог.
12 марта стало известно об инициативе Минтруда не предоставлять социальные выплаты людям, которые формально имеют на них право, но по факту пользуются дорогими авто и недвижимостью. В ведомстве считают, это поможет отсечь людей с «черными» и «серыми» доходами — СМИ окрестили их «подозрительно бедными».
По мнению Зюганова, сперва в России стоит заняться поиском «подозрительно богатых»: «Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия"».
Лидер коммунистов также добавляет, что этот пункт есть в программе КПРФ.
За ратификацию 20 статьи антикоррупционной Конвенции ООН ещё в 2014 году активно выступал Алексей Навальный. Тогда же Минюст объяснял, что этого не требуется делать, так как все содержащиеся в ней меры уже закреплены в российском законодательстве.
Подозрительно богатых в стране у нас много - в этом сомневаться не приходится. Многие чиновники не устают извлекать выгоду из своего положения и постоянно занимаются обогащением - покупают квартиры и машины, ездят за границу на море и не только. Несправедливо это, конечно, но вот можно ли в реальности что-то с этим поделать, как-то обуздать аппетиты людей во власти? Пойдет ли дело дальше популистских заявлений? Поживем-увидим.
А вот что есть по почитать на эту тему на нашем сайте:
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