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Зюганов предложил искать «подозрительно богатых», а не «подозрительно бедных»
Шпак Клим, sobesednik.ru   
15 Марта 2021 г.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на предложение Минтруда ограничить социальную помощь гражданам, которые скрывают свои реальные доходы, идеей ввести новый налог.

Зюганов предложил искать «подозрительно богатых», а не «подозрительно бедных»

12 марта стало известно об инициативе Минтруда не предоставлять социальные выплаты людям, которые формально имеют на них право, но по факту пользуются дорогими авто и недвижимостью. В ведомстве считают, это поможет отсечь людей с «черными» и «серыми» доходами — СМИ окрестили их «подозрительно бедными».

По мнению Зюганова, сперва в России стоит заняться поиском «подозрительно богатых»: «Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия"».

Лидер коммунистов также добавляет, что этот пункт есть в программе КПРФ.

За ратификацию 20 статьи антикоррупционной Конвенции ООН ещё в 2014 году активно выступал Алексей Навальный. Тогда же Минюст объяснял, что этого не требуется делать, так как все содержащиеся в ней меры уже закреплены в российском законодательстве.

Подозрительно богатых в стране у нас много - в этом сомневаться не приходится. Многие чиновники не устают извлекать выгоду из своего положения и постоянно занимаются обогащением - покупают квартиры и машины, ездят за границу на море и не только. Несправедливо это, конечно, но вот можно ли в реальности что-то с этим поделать, как-то обуздать аппетиты людей во власти? Пойдет ли дело дальше популистских заявлений? Поживем-увидим.

А вот что есть по почитать на эту тему на нашем сайте:

По инф. sobesednik.ru

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