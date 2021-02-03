ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Дочка Игоря Шувалова — самая богатая балерина планеты? Похоже на то!

По инф. rosbalt.ru   
03 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Журналисты выяснили, что 22-летняя дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова Мария в 2018 году получила более 2 млрд рублей (172 млн в месяц), что превышает зарплаты главы Сбербанка Германа Грефа и руководителя «Газпрома» Алексея Миллера.

Дочка Игоря Шувалова — самая богатая балерина планеты? Похоже на то!

СМИ Baza напоминает, что Мария Шувалова — выпускница Московской государственной академии хореографии и артистка Большого театра.

Как уточняется, сведения о ее доходах изданию передал источник, имеющий доступ к базе ФНС. Согласно предоставленной информации, на подмостках главного театра страны в 2018 году Шувалова зарабатывала примерно 71 тыс. рублей в месяц.

«В фирме „КСП Капитал управление активами“ ее годовой заработок превысил 2 млрд рублей (172 млн в месяц). Владелец организации — Сергей Котляренко, которого СМИ называли управляющим активами Игоря Шувалова», — указано в статье ПАСМИ.

Издание указывает, что по закону госслужащие не могут заниматься бизнесменом ни лично, ни с помощью доверенных лиц.

По информации СМИ, чистая прибыль компании «КСП Капитал управление активами» в 2018 году — 63 миллиона рублей — в 33 раза меньше зарплаты Шуваловой. Официальный заработок ее отца за тот год составил 71 миллион рублей, напоминает ПАСМИ.

Между тем в ВЭБ.РФ заверили, что руководитель соблюдал закон в правительстве и соблюдает его сейчас, ежегодно отчитываясь о доходах и имуществе. В свою очередь, представители «КСП Капитал управление активами» уверяют, что ни сама компания, ни Сергей Котляренко никогда не были «номинальными владельцами» чьего-либо имущества, а Мария Шувалова там никогда не работала и денег не получала.

Напомним, ранее выяснилось, что глава «Газпрома» Алексей Миллер за 2018 год заработал 1,9 млрд рублей, а зарплата главы «Сбербанка» Германа Грефа за 2018 год составила чуть более 1 млрд рублей.

Читайте также:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 