Дочка Игоря Шувалова — самая богатая балерина планеты? Похоже на то!

Журналисты выяснили, что 22-летняя дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова Мария в 2018 году получила более 2 млрд рублей (172 млн в месяц), что превышает зарплаты главы Сбербанка Германа Грефа и руководителя «Газпрома» Алексея Миллера.

СМИ Baza напоминает, что Мария Шувалова — выпускница Московской государственной академии хореографии и артистка Большого театра.

Как уточняется, сведения о ее доходах изданию передал источник, имеющий доступ к базе ФНС. Согласно предоставленной информации, на подмостках главного театра страны в 2018 году Шувалова зарабатывала примерно 71 тыс. рублей в месяц.

«В фирме „КСП Капитал управление активами“ ее годовой заработок превысил 2 млрд рублей (172 млн в месяц). Владелец организации — Сергей Котляренко, которого СМИ называли управляющим активами Игоря Шувалова», — указано в статье ПАСМИ.

Издание указывает, что по закону госслужащие не могут заниматься бизнесменом ни лично, ни с помощью доверенных лиц.

По информации СМИ, чистая прибыль компании «КСП Капитал управление активами» в 2018 году — 63 миллиона рублей — в 33 раза меньше зарплаты Шуваловой. Официальный заработок ее отца за тот год составил 71 миллион рублей, напоминает ПАСМИ.

Между тем в ВЭБ.РФ заверили, что руководитель соблюдал закон в правительстве и соблюдает его сейчас, ежегодно отчитываясь о доходах и имуществе. В свою очередь, представители «КСП Капитал управление активами» уверяют, что ни сама компания, ни Сергей Котляренко никогда не были «номинальными владельцами» чьего-либо имущества, а Мария Шувалова там никогда не работала и денег не получала.

Напомним, ранее выяснилось, что глава «Газпрома» Алексей Миллер за 2018 год заработал 1,9 млрд рублей, а зарплата главы «Сбербанка» Германа Грефа за 2018 год составила чуть более 1 млрд рублей.

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По инф. rosbalt.ru

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