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Получают по 60 тысяч: зарплаты чиновников за год выросли на 13%
По инф. sobesednik.ru   
01 Января 2021 г.
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Росстат опубликовал данные по зарплатам государственных служащих в 2019 году. Если сравнивать с 2018 годом, рост зарплат за год составил 12,9% при среднегодовой инфляции в районе 3%.

Получают по 60 тысяч: Зарплаты чиновников за год выросли на 13%

В центральных аппаратах ведомств средние зарплаты составили почти 140 тысяч рублей, а в целом по стране чиновники получали в районе 60 тысяч. Только в регионах средняя зарплата госслужащего была 55,7 тысячи, а в федеральных структурах — почти 50 тысяч. В муниципалитетах зарплаты самые скромные — в среднем 45,5 тысячи рублей.

При этом кратная разница наблюдается в динамике роста зарплат в исполнительной и законодательной ветвях власти: если сравнивать доходы у их представителей в федеральных структурах, то для исполнительной они выросли на 11,2% (до 128,2 тысячи), а для законодательной — всего 1,2% (до 170,8 тысячи).

В прокуратуре и судах зарплаты также выросли на 11,7% – до 120,7 тысячи в среднем.

Всего, по данным Росстата, в России в конце 2019 года было 727,5 тысячи государственных служащих.

Чиновникам хорошо - у них зарплаты еще более-менее сносные, а вот обычным людям сейчас непросто многим не то что жить – выживать, а тут еще сокращение доходов. После ограничений, вызванных пандемией коронавируса, практически все сферы пытаются восполнить свои убытки за счет средств обычных граждан. Повышаются цены на товары, услуги – дорожает всё буквально как на дрожжах. Как быть, если все по сравнению с прошлым годом стало стоить в 1,5 раза дороже? Вот и возникают мысли о спасении утопающих – чьих это рук дело.

А вот наши заголовки на эту тему:

По инф. sobesednik.ru

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