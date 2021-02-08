Жителям азиатской части России пообещали аномальное тепло

Пока жители Москвы и области мерзнут из-за аномально низких температур на улице, большую часть азиатской территории России накроет не характерное для этого времени года тепло.

Повезет всем, кто живет восточнее Оби. «Красноярский край, Иркутская область, Хакасия, Тыва, Бурятия, Якутия, Чукотка, Хабаровский край — везде температура выше нормы на 4-5 градусов, а в некоторых местах — на 8-12 градусов», — со ссылкой на Гидрометцентр пишет РИА Новости.

Самая большая температурная аномалия — в Якутии. Там во вторник, 9 февраля, столбики термометров покажут -30…-35 градусов, что на 15-18 градусов выше климатической нормы.

Еще о причудах погоды и климата — по ссылке.

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