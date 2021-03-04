Ждем весну, ждем сморчков

Этой весной в подмосковных лесах будет много сморчков и строчков, считает кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский. Этому способствуют скачки температуры и обильные снегопады, пришедшие в Московский региона в феврале.

Как рассказал Вишневский РИАМО, перепады температуры — от сильных морозов к потеплению и наоборот. — стимулируют грибницы к плодоношению. А обилие снега обеспечит грибницам достаточное количество влаги, что тоже позитивно отражается на плодоношении.

«Поэтому в первые два грибных месяца грибники прособирают много», — уверен миколог. Напомним, строчки и сморчки начинают расти в Подмосковье в конце апреля, а их обильный сезон продолжается до конца мая.

Новость, конечно, радостная. Будем ждать весну и, если все благополучно, то отправимся в лес на "тихую охоту". Главное только - на местности хорошо ориентироваться и не заблудиться! А вот что еще советуем почитать о грибочках на нашем сайте:



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