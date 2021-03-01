На канале у блогера просто целое море грибов!

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На дворе заканчивается зима, а у нас – грибы, информацией о которых щедро угощает всех блогер Лидия. Собирать эти дары леса прямо сейчас мы, конечно, еще не пойдем, но лето не за такими уж и горами, поэтому освежим свои знания о грибах, а может, и что новое на канале Лидии о них узнаем. Например, о критериях грибозависимости по версии Американской психиатрической ассоциации. А что, и такая зависимость бывает?..
Оказывается, тут Лидия покреативила. Она взяла за основу семь критериев зависимости от лекарственных препаратов, которые назвала американская структура. И все это спроецировала на «сбор грибов». Вот что у блогера получилось:
1. Толерантность присутствует, если для достижения желаемого эффекта (радость, удовлетворение) хочется собрать больше грибов, чем в прошлый раз. 2. Синдром отмены. Негативный эффект при прекращении сбора грибов (пошел сильный дождь), который исчезает при продолжении сбора (солнышко выглянуло). 3. Неконтролируемый сбор. Грибы собираются в больших количествах, чем изначально планировалось. 4. Присутствует отчетливое желание или безуспешные попытки прекратить или начать контролировать сбор грибов. 5. Значительное количество времени уходит на то, чтобы найти и собрать грибы. 6. Социальная деградация. Общение, работа и отдых подвергаются ущербу из-за частого сбора грибов. 7. Сбор грибов продолжается, несмотря на осознание связанных с этим проблем.
Достаточно, по мнению Лидии, чтобы соблюдались хотя бы три пункта. А у себя она нашла все семь, то есть полную грибозависимость. Но от этого блогер совсем не страдает, а наоборот наслаждается. Вот так забавно смогла повеселить всех автор странички «Дневник грибника» на Яндекс Дзен.
Еще среди поднятых тем: «Грибники в солдатских сапогах. Армейские истории про грибы», «Первый российский предприниматель, сколотивший свое состояние на грибах. Николай Андреевич Папулин», «Грибной февраль в Германии. У нас – морозы, у них – грибы и цветы», «Собирать – трудно, толку – мало, но оригинальное грибное блюдо гарантировано. Чесночник», «Двухэтажные грибы», «Грабовик – необычный серый подберезовик, пугающий неопытных грибников», «Необычные истории, случившиеся с грибниками. «Лесные страхи», претворившиеся в жизнь», «Грибная Москва. Приметы разных времён», «Почему грибы так популярны именно в России? Совсем не потому, что это «халява»», «Роль сбора и заготовки грибов в Великую Отечественную войну. Документы Главархива Москвы и другие свидетельства», «Грибы не только еда, но и арт-«объект». Краткий обзор с фото», «Могут ли грибы нападать на людей?» и много другого. Уже по заголовкам можно понять, что автор очень глубоко погружена в тему.
А какие на канале собраны фотографии! От иллюстраций всевозможных грибов оторваться нереально трудно. Плюс размещены здесь кадры с природой, которая тоже радует глаз и не надоедает.
В общем, если захотелось узнать что-либо про грибы, можно зайти на канал Лидии. Здесь не скучно, информативно, интересно и глазам услада! А вы, уважаемые читатели, любите собирать эти прекрасные дары природы?
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