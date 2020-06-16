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Запрет на прогулки в парках Петербурга продлили до 5 июля

По инф. pnp.ru   
16 Июня 2020 г.
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В Петербурге действующий с 30 марта запрет на посещение городских лесов и парков продлен по 5 июля 2020 года включительно.

Запрет на посещение парков и лесов в Петербурге продлили по 5 июля

Об этом сообщается на сайте администрации города.

Продлевается действие постановления «Об установлении на территории Санкт-Петербурга особого противопожарного режима». Согласно ему, посещать лесопарковые зоны, городские леса могут только работающие там специалисты. Также запрещается въезд в эти зоны транспортных средств, кроме тех, что необходимы для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров.

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Кроме того, запрещается разводить огонь, сжигать мусор и сухую растительность, проводить все виды пожароопасных работ в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях.

С понедельника, 15 июня, в Санкт-Петербурге открываются парикмахерские, библиотеки и другие предприятия сферы услуг. Также в городе возобновляется работа фотомастерских, фотостудий и фотоателье, мебельных салонов, кроме тех, что расположены в торгово-развлекательных комплексах и торговых центрах.

По инф. pnp.ru

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