Петербуржцев за вторжение в парки оштрафовали на 17 миллионов!

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
«По состоянию на 5 июня зампредседатель комитета принял решение по 4427 делам об административных правонарушений. Штрафы наложили по 4256 делам», — рассказали в петербургском комитете по вопросам законности и правопорядка. В среднем в Петербурге ежедневно составляют по 200 протоколов.
Напомним, режим повышенной готовности в Северной столице был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, запрещено посещать детские и спортивные площадки, а также гулять в парках и скверах. Нарушителям грозят штрафы от 4 до 5 тысяч рублей.
Накануне губернатор города разместил на своей странице в соцсети опрос, где предложил петербуржцам выбрать, какие ограничения следует снять в первую очередь. Большинство высказались за открытие парков.
Некогда самая желанная женщина на планете Анджелина Джоли совсем недавно, 4 июня, отметила своё 45-летие. В честь этой даты давайте взглянем на её жизненный путь, который сумел уместить в себе стремительный взлёт к вершине славы и не менее быстрое падение в разрушительную бездну личных проблем.
Этимология слова «куда», исследованная различными отечественными лингвистами, а также результаты многолетнего изучения русского народного фольклора свидетельствуют о том, что интересоваться маршрутом человека на Руси всегда считалось дурным тоном.
Несколько дней назад все СМИ облетела трагическая новость о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб водитель грузовика. Отягчающим обстоятельством стал тот факт, что Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а после проведения экспертизы в его крови были обнаружены остаточные следы кокаина и марихуаны.
В московском Строгино спасатели вовремя пришли на помощь тонувшему подростку благодаря беспилотнику. (Сейчас, с приходом тепла, происшествий на воде будет немало, поговорите об этом с внуками, расскажите о правилах поведения на воде. - прим. МГ.)
Во время пандемии коронавирусной инфекции многие граждане России стали распространять на просторах Интернета информацию о том, что новые технологии 5G опасны для здоровья людей, так как приводят к непоправимым последствиям. Так, в социальных сетях и поисковых системах всё чаще стали возникать вопросы о том, в чем заключается опасность вышек связи, а также об их запуске в РФ.
Будут ли проводить тесты на коронавирус перед единым госэкзаменом, пустят ли на них школьников без маски, и кто будет сидеть в аудиториях, пока педагоги в отпуске. Глава Минпроса Сергей Кравцов ответил на вопросы об образовании от главных редакторов СМИ, которые волнуют и учителей, и выпускников, и родителей.
В Краснодарском крае пересмотрели уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, посадившего на цепь сына. Ему ужесточили наказание: два года колонии-поселения и штраф в пять тысяч рублей заменили на три года колонии общего режима и 100 тысяч рублей штрафа.
Серии одиночных пикетов, прошедших в нескольких городах России, ряд выступлений общественных организаций против поправок в Конституцию – все это говорит о том, что люди морально готовы к протесту. Опрошенные эксперты подтвердили это. Они сошлись во мнении, что акции протеста в России после снятия карантина неизбежны и могут пойти по любому сценарию.
Семья Жанны Фриске снова оказалась в центре внимания СМИ из-за очередного судебного заседания. Отец покойной певицы Владимир Копылов решил обжаловать решение суда, согласно которому он должен заплатить полную сумму долга фонду, собиравшему пожертвования, а также судебный сбор в размере 1 млн 518 тысяч рублей.
Неизвестный кладоискатель обнаружил в Скалистых горах в США «сокровища Фенна» − сундук с золотыми монетами и драгоценностями, которые спрятал коллекционер, бывший арт-дилер и ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн. (Удивительная история от начала и до конца! - прим. МГ.)
После смертельного ДТП, виновником которого стал актёр Михаил Ефремов, многие артисты прокомментировали случившееся. Одни считают Ефремова конченым алкоголиком и негодяем, а другие пытаются оправдать его – насколько это вообще возможно.
Актёра Михаила Ефремова, устроившего пьяного ДТП, в котором погиб водитель, пять часов допрашивали по делу о продаже наркотиков — следствие пытается узнать, где Ефремов купил найденный в его крови кокаин, сообщает столичное ГУ МВД.
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