Петербуржцев за вторжение в парки оштрафовали на 17 миллионов!

Жителей Петербурга с начала мая оштрафовали на 17 млн 30 тысяч рублей за посещение городских парков, скверов и детских площадок.

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«По состоянию на 5 июня зампредседатель комитета принял решение по 4427 делам об административных правонарушений. Штрафы наложили по 4256 делам», — рассказали в петербургском комитете по вопросам законности и правопорядка. В среднем в Петербурге ежедневно составляют по 200 протоколов.

Напомним, режим повышенной готовности в Северной столице был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, запрещено посещать детские и спортивные площадки, а также гулять в парках и скверах. Нарушителям грозят штрафы от 4 до 5 тысяч рублей.

Накануне губернатор города разместил на своей странице в соцсети опрос, где предложил петербуржцам выбрать, какие ограничения следует снять в первую очередь. Большинство высказались за открытие парков.

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По инф. rosbalt.ru

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