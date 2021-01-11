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Загадочное поселение с костями белого медведя нашли в устье Енисея

По инф. portal-kultura.ru   
11 Января 2021 г.
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На вершине сопки в устье Енисея нашли древнее святилище с костями белого медведя. Обычно подобные объекты были расположены в низменностях у воды, сообщил директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко.

На вершине сопки в устье Енисея нашли древнее святилище с костями белого медведя

Открытие было сделано археологами во время обследования устья реки Енисей. В месте впадения в Енисей реки Гольчихи ими было найдено поселение или святилище.

«Оно очень нестандартно расположено — на вершине сопки. Обычно люди селились ниже, ближе к воде, там, где есть защита от ветра», — отметил Лысенко.

По предварительным данным, объект датируется VII веком нашей эры. Ученые нашли на нем расколотые кости животных, среди которых был и белый медведь, остатки керамической посуды и следы металлургического производства.

В 1970-е годы эти места изучал известный советский археолог Леонид Хлобыстин. Свои находки здесь ученый связал с таинственным народом сихиртя, который, по мнению ученых, населял Арктику до прихода известных сегодня самодийских народов.

О народе сихиртя до наших дней сохранилось мало информации. Его представители описаны в мифологии современного коренного населения Арктики как маленькие люди, светловолосые и светлоглазые, живущие в «сопках», пасущие «земляных оленей» (мамонтов), ездящие на собаках. Они занимаются рыбной ловлей, кузнечным делом, выходят на поверхность только по ночам и считаются искусными мастерами и шаманами.

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По инф. portal-kultura.ru

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