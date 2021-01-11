Загадочное поселение с костями белого медведя нашли в устье Енисея

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
На вершине сопки в устье Енисея нашли древнее святилище с костями белого медведя. Обычно подобные объекты были расположены в низменностях у воды, сообщил директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко.
Открытие было сделано археологами во время обследования устья реки Енисей. В месте впадения в Енисей реки Гольчихи ими было найдено поселение или святилище.
«Оно очень нестандартно расположено — на вершине сопки. Обычно люди селились ниже, ближе к воде, там, где есть защита от ветра», — отметил Лысенко.
По предварительным данным, объект датируется VII веком нашей эры. Ученые нашли на нем расколотые кости животных, среди которых был и белый медведь, остатки керамической посуды и следы металлургического производства.
В 1970-е годы эти места изучал известный советский археолог Леонид Хлобыстин. Свои находки здесь ученый связал с таинственным народом сихиртя, который, по мнению ученых, населял Арктику до прихода известных сегодня самодийских народов.
О народе сихиртя до наших дней сохранилось мало информации. Его представители описаны в мифологии современного коренного населения Арктики как маленькие люди, светловолосые и светлоглазые, живущие в «сопках», пасущие «земляных оленей» (мамонтов), ездящие на собаках. Они занимаются рыбной ловлей, кузнечным делом, выходят на поверхность только по ночам и считаются искусными мастерами и шаманами.
Еще о тайнах и загадках на нашем портале для пожилых - по ссылке.
На вершине сопки в устье Енисея нашли древнее святилище с костями белого медведя. Обычно подобные объекты были расположены в низменностях у воды, сообщил директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко.
Вдова основателя известного журнала «Playboy» Хью Хефнера Кристал после смерти мужа перестала появляться на публике. По словам друзей, она очень долго не могла прийти в себя, но потом собралась и решила продолжать работать над проектами Хью.
На станции Войковская, на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве в канун Нового года появились точка продажи шаурмы под названием Stal’in Doner. Она названа в честь советского диктатора Иосифа Сталина, шаурму в нем в форме сотрудников НКВД продают выходцы из стран Средней Азии.
Американская общенациональная ежедневная газета USA Today опубликовала на странице в Instagram фотографию вологодской пенсионерки, которая собирается искупаться в проруби в центре города у Соборной горки.
Актер Джонни Депп обвинил бывшую возлюбленную Эмбер Херд в хищении 7 миллионов долларов. Якобы Эмбер говорила Деппу, что перевела эти деньги на благотворительность для больницы, однако он утверждает, что госпиталь так и не получил пожертвований.
Несколько дней назад легендарному актёру Адриано Челентано исполнилось 83 года. На экране Челентано почти всегда предстаёт весёлым и эксцентричным персонажем, а вот родные дети запомнили его немного другим.
В Испании по меньшей мере четыре человека погибли из-за обрушившейся на большую часть страны бури, которая сопровождается снегопадами, ветрами и дождями. Власти прогнозируют ухудшение ситуации из-за гололеда и понижения температуры в ближайшие дни.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.