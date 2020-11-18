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За рулем в пожилом возрасте главное что? Педали не путать!

По инф. polit.ru   
18 Ноября 2020 г.
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Пенсионер на внедорожнике на скорости въехал в толпу людей под Калининградом. Пять человек пострадали.

Автомобиль влетел в толпу людей под Калининградом, есть пострадавшие

Инцидент произошел в селе Холмогоровка. Люди собрались на публичные слушания. По данным «Подъема», двоих пострадавших госпитализировали с переломами.

Информацию подтвердили в региональном УВД. Ведомство уточняет, что 79-летний водитель скорее всего совершил наезд случайно. При начале движения он перепутал педали газа и тормоза.

За рулем нужно, конечно, быть предельно аккуратным и бдительным, и отдавать отчет каждому своему движению. А аварии совершить можно в любом возрасте, но в пожилом вероятности, все-таки больше, ведь внимание и скорость реакции уже не та, и перепутать что можно... Поэтому, дорогие читатели, если у ваших родителей здоровье шалит, то не пускайте их за руль, ведь может все плачевно обернуться. 

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Polit.ru

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