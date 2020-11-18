За рулем в пожилом возрасте главное что? Педали не путать!

Пенсионер на внедорожнике на скорости въехал в толпу людей под Калининградом. Пять человек пострадали.

Инцидент произошел в селе Холмогоровка. Люди собрались на публичные слушания. По данным «Подъема», двоих пострадавших госпитализировали с переломами.

Информацию подтвердили в региональном УВД. Ведомство уточняет, что 79-летний водитель скорее всего совершил наезд случайно. При начале движения он перепутал педали газа и тормоза.

За рулем нужно, конечно, быть предельно аккуратным и бдительным, и отдавать отчет каждому своему движению. А аварии совершить можно в любом возрасте, но в пожилом вероятности, все-таки больше, ведь внимание и скорость реакции уже не та, и перепутать что можно... Поэтому, дорогие читатели, если у ваших родителей здоровье шалит, то не пускайте их за руль, ведь может все плачевно обернуться.



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