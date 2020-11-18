За рулем в пожилом возрасте главное что? Педали не путать!

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Пенсионер на внедорожнике на скорости въехал в толпу людей под Калининградом. Пять человек пострадали.
Инцидент произошел в селе Холмогоровка. Люди собрались на публичные слушания. По данным «Подъема», двоих пострадавших госпитализировали с переломами.
Информацию подтвердили в региональном УВД. Ведомство уточняет, что 79-летний водитель скорее всего совершил наезд случайно. При начале движения он перепутал педалигаза и тормоза.
За рулем нужно, конечно, быть предельно аккуратным и бдительным, и отдавать отчет каждому своему движению. А аварии совершить можно в любом возрасте, но в пожилом вероятности, все-таки больше, ведь внимание и скорость реакции уже не та, и перепутать что можно... Поэтому, дорогие читатели, если у ваших родителей здоровье шалит, то не пускайте их за руль, ведь может все плачевно обернуться.
В словах непризнанного президента Александра Лукашенко регулярно проскальзывают заявления, что он уже устал от власти и намерен уйти. Однако 13 ноября он дал большое интервью, в котором впервые заговорил, что вместе с президентским креслом покинет и страну.
В последнее время заметно снизилась активность Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой в социальных сетях. Если раньше известный юморист выкладывал по несколько видео или фотографий в неделю, то сейчас это стало редкостью.
Самым безопасным транспортом в России оказался общественный транспорт. С таким заявлением выступил замглавы Госавтоинспекции Николай Шеюхин на международном конгрессе «Организация дорожного движения в РФ».
Текущий год побил рекорд последних 16 лет по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах. При этом оказалось, что наиболее «грязные» регионы РФ — это Самарская и Оренбургская области, а также Бурятия.
Верховный суд России (ВС) ликвидировал политическую партию «Народ против коррупции». Лидер партии — Роман Путин, который, по данным СМИ, приходится двоюродным племянником президенту РФ Владимиру Путину.
На сегодняшний день количество сайтов, предлагающих пользователям разнообразные азартные игры, исчисляется уже буквально тысячами и продолжает увеличиваться. Еще быстрее растет число самих игроков, чему немало поспособствовала и вынужденная самоизоляция. В условиях сильной конкуренции виртуальные игорные заведения стараются привлечь клиентов всеми возможными способами, к примеру, хорошими приветственными бонусами для новичков, программами лояльности для постоянных клиентов и т.д. Чтобы помочь пользователям выбрать самое лучшее заведение, специализированные порталы регулярно публикуют рейтинг казино, а сами игорные клубы стараются своевременно внедрять новые технологии.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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