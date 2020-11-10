На чем готовы экономить российские автомобилисты?

Пандемия коронавируса и ее последствия поменяли поведение автомобилистов. Владельцы транспортных средств стараются тратить как можно меньше.
С одной стороны, как показывает исследование, проведенное в сентябре этого года компанией Gruzdev Analyze, автовладельцы стали экономить на обслуживании машин.
При этом они не стали реже и меньше эксплуатировать машины. А в таких условиях тратить на автомобиль надо больше. Разберемся в этой ситуации и для начала поговорим о том, на чем собираются экономить (а некоторые уже экономят) российские автомобилисты.
Исследование показывает, что о намерении сократить расходы на обслуживании своего автомобиля заявляет 1/3 опрощенных водителей. И, конечно же, урезать они намерены затраты на приобретение «необязательных» вещей и услуг, то есть тех, которые не влияют на безопасность езды и ресурс автомобиля.
И в эту категорию попадают аксессуары и предметы для тюнинга авто: 24% респондентов заявили о готовности сэкономить в первую очередь на таких покупках и 69% опрощенных готовы вообще всегда экономить на товарах этой категории.
На покупке дисков готовы сэкономить 16% автомобилистов и 45% из числа опрошенных решительно заявили о том, что готовы вообще всегда экономить на дисках. Далее идет категория шины: 14% — готовы экономить в первую очередь и 40% — готовы экономить вообще. А это говорит о том, что рынок автомобильных шин скорее всего уже в этот сезон не дополучит большого количества покупателей.
Есть в рейтинге и технические поломки. Так, например, только 6% респондентов готовы в первую очередь сократить свои траты на обслуживание и ремонт подвески и рулевого управления и только 13% готовы вообще всегда на этом экономить.
И эти показатели выглядят вполне логичными, если учесть, что в период пандемии многие люди стали отказываться от общественного транспорта главным образом по причине риска заражения и стали все чаще эксплуатировать свои автомобили. И, конечно, большинство водителей не готовы ездить на машине с неисправным рулевым управление или с неисправной подвеской. Очевидно, что это небезопасно. А поэтому столь малое количество людей выразили намерение экономить на устранении таких поломок. Ведь это, по сути, означает поставить машину «на прикол», к чему большинство автомобилистов не готовы.
Итак, пробеги растут, автомобилисты в целом больше ездят, при этом они хотят сэкономить по максимуму на обслуживании своих машин, но не стремятся сокращать затраты на критически важные для безопасности и эксплуатации работы. В результате все больше автомобилистов, как показывает исследование, предпочитают обслуживать свои машины собственными силами. Также наблюдается рост клиентов в онлайне: все больше запчастей потребители приобретают через интернет. Выбор товаров в интернете происходит, главным образом, по ценовому критерию.
- Таким образом, экономия в целом и достигается за счет того, что автовладельцы стали больше покупать запчасти в онлайне, а также стали больше заниматься ремонтом и обслуживанием автомобиля самостоятельно или делегировать сервисам именно только работы.
- В будущем, как прогнозируют аналитики, в этих условиях средний чек автосервиса, возможно, и не упадет, но зато может снизиться среднее значение расходов у водителей на обслуживание машины. И если рынок пойдет по этому пути, а на это указывает пока еще небольшой рост машинозаездов на сервисы, то нас ждет «латиноамериканский сценарий».
Например, в Бразилии работы по ремонту и обслуживанию автомобиля стоят недорого, в особенности в сравнении со стоимостью запчастей. И большинство автомобилистов просто не могут позволить себе потратить на обслуживание машины за раз большую сумму денег. Поэтому они готовы купить самые дешевые запчасти и «расходники», которые меняют часто. И именно потому, что такие водители не могут позволить себе потратить сразу солидную сумму на надежные и качественные запчасти, они чаще приезжают в автосервисы.
Исследование показывает, что в целом ситуация с экономией на обслуживании автомобиля в России пока не выглядит трагично.
«Если пересчитать от общего числа, то на техническом обслуживании собирается экономить лишь 2% водителей, — отмечает Александр Груздев, директор компании Gruzdev Analyze, — а ведь именно эти работы и приносят наибольший доход автосервисным станциям. Хуже дела обстоят у компаний с узкой специализацией, например, продажа аксессуаров или товаров для автомобильного тюнинга. Многие из них, возможно, и не смогут оправиться от спада спроса, который наблюдался в период карантина».
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