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За 30 лет численность населения Литвы сократилась на целый миллион

По инф. Российской газеты   
08 Ноября 2020 г.
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С 1990 по 2019 год количество жителей Литвы сократилось почти на миллион. В настоящее время численность населения составляет 2,8 миллиона человек.

За три десятилетия численность населения Литвы сократилась на миллион

При этом медианный возраст составил 44 года (в 1990 году — 33 года). По прогнозам Еврокомиссии, через 30 лет этот показатель для жителей Литвы составит 51 год.

Для литовских властей данная статистика представляет серьезный повод для беспокойства.

Государственный центр стратегического анализа отмечает: литовское общество стареет в два раза быстрее, чем этот процесс проходит в среднем по ЕС. «Страна должна готовиться к переменам на рынке труда и обеспечить более высокий уровень жизни», — считают в центре.

Аналитик центра Индре Пусевайте констатирует, что в 2050 году больше половины жителей Литвы будут в возрасте 50 лет и старше, а у страны нет плана подготовки к этому.

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