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Русские школы Литвы стремительно исчезают, увы

По инф. Российской газеты   
08 Ноября 2020 г.
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За последние десять лет в Литве на 14 процентов сократилось количество учеников в школах с русским языком обучения. Такие данные приводит Департамент статистики при Минфине республики.

В Литве сократилось число учеников в русских школах

Так, в 2019–2020 годах в русских школах Литвы обучались 15 079 учеников, что на 2 555 человек меньше, чем в 2009–2010 годах.

В польских школах ситуация еще хуже — там число учащихся сократилось на 21 процент, а именно на 2993 ребенка (сейчас в школах 11 177 учащихся).

Власти тем не менее объясняют эту тенденцию общими демографическими проблемами в Литве. И указывают на то, что в литовскоязычных общеобразовательных учреждениях число учеников сократилось на треть (на 110 094 человека).

  • Литовские СМИ напоминают, что в первые годы независимости в Литве работало 85 русских школ, а в настоящее время — не более 30.
О том, что Литва постепенно превращается в безлюдную территорию, в стране говорят уже давно. Молодежь бежит от социального неравенства, от низкого уровня жизни, от наплевательского отношения к себе со стороны власть имущих, ищет себе место в других странах ЕС - Норвегии, Великобритании. И еще одна особенность этой страны - литовское общество стареет в два раза быстрее, чем этот процесс проходит в среднем по ЕС. Вот и непонятно, к чему в итоге придет литовская нация...
А вот еще заголовки о жизни в бывшей советской республике:

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