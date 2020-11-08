Русские школы Литвы стремительно исчезают, увы

За последние десять лет в Литве на 14 процентов сократилось количество учеников в школах с русским языком обучения. Такие данные приводит Департамент статистики при Минфине республики.

Так, в 2019–2020 годах в русских школах Литвы обучались 15 079 учеников, что на 2 555 человек меньше, чем в 2009–2010 годах.

В польских школах ситуация еще хуже — там число учащихся сократилось на 21 процент, а именно на 2993 ребенка (сейчас в школах 11 177 учащихся).

Власти тем не менее объясняют эту тенденцию общими демографическими проблемами в Литве. И указывают на то, что в литовскоязычных общеобразовательных учреждениях число учеников сократилось на треть (на 110 094 человека).

Литовские СМИ напоминают, что в первые годы независимости в Литве работало 85 русских школ, а в настоящее время — не более 30.

О том, что Литва постепенно превращается в безлюдную территорию, в стране говорят уже давно. Молодежь бежит от социального неравенства, от низкого уровня жизни, от наплевательского отношения к себе со стороны власть имущих, ищет себе место в других странах ЕС - Норвегии, Великобритании. И еще одна особенность этой страны - литовское общество стареет в два раза быстрее, чем этот процесс проходит в среднем по ЕС. Вот и непонятно, к чему в итоге придет литовская нация...

А вот еще заголовки о жизни в бывшей советской республике:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...