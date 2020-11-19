ВЦИОМ: каждый второй хочет дать своим детям музыкальное образование

Музыкальная школа опять в тренде. Почти каждый второй россиянин, или 46 процентов, по данным ВЦИОМ, хотел бы, чтобы его дети получили музыкальное образование по тому или иному инструменту.

Еще 14 процентов хотят своих чад обучать вокальному или дирижерскому мастерству. В то же время 31 процент горожан и 37 процентов жителей сел не хотят учить детей музыке. До 41 процента из них свою позицию аргументируют тем, что «это дело не кормит».

При этом почти три четверти, или 72 процента, родителей никогда не занимались музыкой с педагогами. Эта доля особенно высока среди тех, кому около 60 лет и старше (81 процент). Занимались музыкой с преподавателями, но не закончили музыкальных школ 19 процентов участников опроса. Есть диплом или неполное музыкальное образование в школе или среднем специальном музыкальном учреждении у 8 процентов.

Впрочем, музыкальная культура людей растет. Более четверти, или 29 процентов, умеют играть на каком-либо инструменте. Самая играющая группа — молодежь 18-24 лет (владеют инструментами 43 процента). И опять престижные фортепиано и скрипка уступают в популярности другим. Более доступные — струнные щипковые (гитара, арфа, балалайка): ими владеют 15 процентов участников опроса. Затем идут клавишные — пианино, клавесин (по 10 процентов) и фортепиано (9 процентов). На третьем месте расположились язычковые (гармонь, аккордеон, баян) — 5 процентов.

Статистика почти совпадает с итогами опроса. Сегодня полупустуют группы по набору аккордеона, баяна и балалайки.

Все хотят учиться играть на рояле, фортепиано, гитаре, реже — на виолончели и клавесине. При этом статистика неумолима: начальную музыкальную школу оканчивают до 37 процентов желающих, а среднюю еще меньше — около 19 процентов. Но к музыкальной культуре хотят приобщаться все больше людей.

Еще новости о наших внуках (чему их учиться и что их интересует) - по ссылке.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...