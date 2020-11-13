Врача оштрафовали за то, что не изолировала больную ковидом

Врач-терапевт петербургской районной поликлиники получила штраф в 50 тыс. за то, что не приняла мер к изоляции жительницы коммуналки с COVID-19.

В конце апреля 2020 года врач, зная, что у пациентки выявили коронавирусную инфекцию, «не выполнила ее своевременную изоляцию или госпитализацию в инфекционный стационар из коммунальной квартиры, границы очага не установлены, разобщение лиц, подвергшихся риску заражения не проведено; рекомендации по дезинфекции не даны».

В материалах суда не уточняется, привели ли действия врача к вспышке заболевания в коммунальной квартире. Однако говорится, что в августе на руководство поликлиники поступила жалоба от некоего гражданина или гражданки, а в сентябре факты нарушений подтвердили при «рассмотрении материалов санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний».

Терапевт в суде признала вину, но в свое оправдание заявила, что допустила нарушение из-за большой загруженности медиков в начале пандемии. По ее словам, заболевание пациентки проходило в легкой форме.

В результате медика признали виновной в нарушении ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и оштрафовали на минимальную сумму, которая прописана в законе для должностных лиц. Фактически врач лишилась месячной зарплаты.

По официальным данным, средняя зарплата врачей составляет около 122 тыс. рублей, однако сотрудники поликлиник эти данные отрицают. Терапевт одной из поликлиник рассказал, что получает не более 65 тыс. рублей в месяц.

В декабре 2020 года сотрудники скорой помощи и поликлиник в России могут потерять до половины федеральных доплат за работу с больными COVID-19. Это связано с новым порядком выплат, который в правительстве утвердили 30 октября.

Polit.ru

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