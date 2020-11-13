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Врача оштрафовали за то, что не изолировала больную ковидом
По инф. polit.ru   
13 Ноября 2020 г.
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Врач-терапевт петербургской районной поликлиники получила штраф в 50 тыс. за то, что не приняла мер к изоляции жительницы коммуналки с COVID-19.

В Петербурге врача оштрафовали за то, что она не изолировала больную ковидом жительницу коммуналки

В конце апреля 2020 года врач, зная, что у пациентки выявили коронавирусную инфекцию, «не выполнила ее своевременную изоляцию или госпитализацию в инфекционный стационар из коммунальной квартиры, границы очага не установлены, разобщение лиц, подвергшихся риску заражения не проведено; рекомендации по дезинфекции не даны».

В материалах суда не уточняется, привели ли действия врача к вспышке заболевания в коммунальной квартире. Однако говорится, что в августе на руководство поликлиники поступила жалоба от некоего гражданина или гражданки, а в сентябре факты нарушений подтвердили при «рассмотрении материалов санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний».

  • Терапевт в суде признала вину, но в свое оправдание заявила, что допустила нарушение из-за большой загруженности медиков в начале пандемии. По ее словам, заболевание пациентки проходило в легкой форме.

В результате медика признали виновной в нарушении ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и оштрафовали на минимальную сумму, которая прописана в законе для должностных лиц. Фактически врач лишилась месячной зарплаты.

  • По официальным данным, средняя зарплата врачей составляет около 122 тыс. рублей, однако сотрудники поликлиник эти данные отрицают. Терапевт одной из поликлиник рассказал, что получает не более 65 тыс. рублей в месяц.

В декабре 2020 года сотрудники скорой помощи и поликлиник в России могут потерять до половины федеральных доплат за работу с больными COVID-19. Это связано с новым порядком выплат, который в правительстве утвердили 30 октября.

Polit.ru

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