Врача-анестезиолога обвинили в пьянстве на рабочем месте

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Родственники одного из пациентов Шушенской районной больницы в Красноярском крае посчитали, что анестезиолог явился на на дежурство в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Близкие больного засняли на видео, как мужчина в верхней одежде нецензурно ругается, пытается отнять у снимающих телефон и выглядит как человек, который много выпил.
Как рассказал «ТВК Красноярск» брат пациента Андрей Соколовский, тот неожиданно начал кашлять кровью и 26 февраля был госпитализирован. На следующий день семье сообщили, что мужчина помещен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ. По телефону других объяснений родственникам добиться не удалось, и тогда они пришли в больницу лично.
По словам Соколовского, еще по телефону манера речи лечащего врача показалась ему странной — заторможенной. Мать братьев позвонила в больницу через два часа, и с уверенностью утверждала, что мужчина пьян. «Мы поехали в пункт реаниматологии и попросили, чтобы позвали доктора. Никаких действий не последовало. Я вызвал полицию, через 15 минут приехал участковый и начал нас опрашивать», — рассказал брат больного. Видео, по его словам, было снято, когда доктор вышел в коридор, где находилась семья пациента и полицейский.
По словам Андрея, от медосвидетельствования доктор отказался и ушел домой. Участковый взял объяснения с обеих сторон конфликта и покинул больницу.
«Получается, что в больнице просто потеряли время. Два дня брат был в транспортабельном состоянии, а сейчас — нет. Сегодня сообщили, что будут собирать консилиум и решать, что делать дальше. А тот самый врач все еще работает. Мы до сих пор не знаем, что с братом», — рассказал Андрей Соколовский.
Он обратился в прокуратуру. В Минздраве сообщили, что в больнице проводится проверка, а анестезиолог, о котором идет речь, временно отстранен от работы.
Здравоохранение (как и образование, и наука) — довольно проблемная сфера у нас в стране. Беда в том, что халатное отношение врачей к пациентам встречается повсеместно. Но пьянство на рабочем месте — совершенно возмутительно! Приходить на работу пьяным или выпивать там — где это видано?! Понятно, что у врачей и медсестер работа не самая легкая: порой они работают на несколько ставок за небольшие деньги, устают, а поток больных не иссякает, но ведь они клятву Гиппократа давали, в конце концов...
Еще о подобных случаях (они, увы, нет-нет, да случаются):
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