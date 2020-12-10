Двух медсестер уволили за пьянку на рабочем месте

Двух медсестер Миллеровской центральной районной больницы уволили за употребление спиртного на рабочем месте. Главный врач стационара также получил выговор.
Об этом сообщил руководитель управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.
Инцидент произошел в медучреждении и стал достоянием общественности после того, как снятый родственниками одной из пациенток ролик, в котором нелицеприятно выглядят медицинские работники, попал в интернет.
На видео попали две медсестры в нетрезвом виде. Одна из них в защитном медицинском костюме, другая в обычной униформе. Как утверждает автор ролика, которого возмутила ситуация, события происходят в «ковидном» госпитале, где находятся тяжелые пациенты.
После проведения проверки медсестры признались, что выпивали. В свое оправдание они заявили что делали это уже после окончания дежурства. Тем не менее все происходило в больничных стенах, и ответственности это с сотрудниц не снимает. На следующий день они были уволены.
— Главврачу ЦРБ Миллеровского района объявлен выговор, вынесено замечание дежурному врачу-реаниматологу. Инженеру по охране труда и технике безопасности указано на необходимость усиления контроля за выполнением правил охраны труда и техники безопасности, — уточнил Сергей Тюрин.
Здравоохранение (как и образование, и наука) — довольно проблемная сфера у нас в стране. Беда в том, что халатное отношение врачей к пациентам встречается повсеместно. Но пьянство на рабочем месте — совершенно возмутительно! Приходить на работу пьяным или выпивать там — где это видано?! Понятно, что у врачей и медсестер работа не самая легкая: порой они работают на несколько ставок за небольшие деньги, устают, а поток больных не иссякает, но ведь они клятву Гиппократа давали, в конце концов...
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