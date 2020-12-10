ВОЗ: по всему миру люди стали жить дольше

За последние 20 лет продолжительность жизни людей в среднем увеличилась на шесть лет, при этом значительно выросла смертность от неинфекционных заболеваний.

Об этом на пресс-конференции в среду рассказала помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Самира Асма: «По всему миру люди стали жить дольше. В 2019 году люди жили на 6 лет дольше, чем в 2000 году — продолжительность жизни выросла с 67 лет до 73 лет за последние два десятилетия. Неинфекционные заболевания стали основными причинами смертности, и они занимают 7 из 10 основных причин смертности».

Асма уточнила, что больше всего людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. По ее данным, за последние 20 лет общее количество смертей от болезней сердца выросло с 7 миллионов до 9 миллионов. Вместе с тем улудшилась ситуация с заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ. Помощник гендиректора ВОЗ связала это с активной работой государств по устранению данных недугов.

ВОЗ провела оценку основных причин смертности в 183 странах мира. Всего были рассмотрены более 160 заболеваний, за исключением коронавируса нового типа.

В 2021 году Всемирная организация здравоохранения планирует выпустить исследование, посвященное прямому и косвенному влиянию COVID-19 на смертность в мире, сообщила Асма.

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По инф. Парламентской газеты

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