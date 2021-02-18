Вот так фокус: даже если звонят c номера банка — это может быть не банк

В России появилась новая мошенническая схема: аферисты подменяют номера телефонов при звонках жертвам на реальные номера банков и подразделений министерства.

По словам официального представителя полиции Ирины Волк, мошенники научились использовать номера телефонов, которые могут быть закреплены как за банками, так и за различными подразделениями МВД, к примеру, за Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции.

Действия аферистов таковы: они звонят жертве, представляясь сотрудником банка, и говорят, что на его имя кто-то пытается оформить онлайн-кредит. Затем, чтобы якобы предотвратить незаконные действия, человека убеждают в необходимости самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на карту деньги и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения кредита.

Через несколько минут после этого жертве звонит еще один участник преступной схемы. Он уже представляется полицейским и рекомендует следовать инструкциям звонивших ранее «представителей банка».

В схеме злодеи используют современную технологию подмены данных. Она позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов, и действительно закреплены за ними, подчеркнула Волк.

С сентября 2020 года выявлено более 20 случаев применения подобной схемы. В результате у граждан похищено более 6,7 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Важно: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции, не делайте ничего из того, что они предлагают, а сами перезванивайте по официальным номерам банков и правоохранительных органов. Также никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

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По инф. rosbalt.ru

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