ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Юрий Шатунов остался без песен, а теперь – и без клипов
2021-01-25-01-09-57
Из интернета удаляются видеозаписи исполнителей песен группы «Ласковый май», которые не подписали договор на право их исполнения с новыми правообладателями, сообщил продюсер Андрей Разин в...
Последняя любовь Жанны Фриске
2021-01-27-13-29-02
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Филипп Киркоров «закрыл рот» бывшей домработнице
2021-01-25-17-39-29
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Вот так фокус: даже если звонят c номера банка — это может быть не банк
По инф. rosbalt.ru   
18 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

В России появилась новая мошенническая схема: аферисты подменяют номера телефонов при звонках жертвам на реальные номера банков и подразделений министерства.

Российские мошенники освоили новую телефонную схему отъема денег у населения

По словам официального представителя полиции Ирины Волк, мошенники научились использовать номера телефонов, которые могут быть закреплены как за банками, так и за различными подразделениями МВД, к примеру, за Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции.

Действия аферистов таковы: они звонят жертве, представляясь сотрудником банка, и говорят, что на его имя кто-то пытается оформить онлайн-кредит. Затем, чтобы якобы предотвратить незаконные действия, человека убеждают в необходимости самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на карту деньги и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения кредита.

Через несколько минут после этого жертве звонит еще один участник преступной схемы. Он уже представляется полицейским и рекомендует следовать инструкциям звонивших ранее «представителей банка».

  • В схеме злодеи используют современную технологию подмены данных. Она позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов, и действительно закреплены за ними, подчеркнула Волк.

С сентября 2020 года выявлено более 20 случаев применения подобной схемы. В результате у граждан похищено более 6,7 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Важно: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции, не делайте ничего из того, что они предлагают, а сами перезванивайте по официальным номерам банков и правоохранительных органов. Также никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

Еще о мошенниках и аферистах на нашем портале для пожилых:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 