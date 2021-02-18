Вот так фокус: даже если звонят c номера банка — это может быть не банк

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и...
В России появилась новая мошенническая схема: аферисты подменяют номера телефонов при звонках жертвам на реальные номера банков и подразделений министерства.
По словам официального представителя полиции Ирины Волк, мошенники научились использовать номера телефонов, которые могут быть закреплены как за банками, так и за различными подразделениями МВД, к примеру, за Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции.
Действия аферистов таковы: они звонят жертве, представляясь сотрудником банка, и говорят, что на его имя кто-то пытается оформить онлайн-кредит. Затем, чтобы якобы предотвратить незаконные действия, человека убеждают в необходимости самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на карту деньги и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения кредита.
Через несколько минут после этого жертве звонит еще один участник преступной схемы. Он уже представляется полицейским и рекомендует следовать инструкциям звонивших ранее «представителей банка».
В схеме злодеи используют современную технологию подмены данных. Она позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов, и действительно закреплены за ними, подчеркнула Волк.
С сентября 2020 года выявлено более 20 случаев применения подобной схемы. В результате у граждан похищено более 6,7 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
Важно: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции, не делайте ничего из того, что они предлагают, а сами перезванивайте по официальным номерам банков и правоохранительных органов. Также никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.
Еще о мошенниках и аферистах на нашем портале для пожилых:
В ковидном госпитале Хабаровска «потеряли» 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Старику стало плохо ночью, и «скорая помощь» отвезла его в городскую больницу № 10. Сутки спустя мужчину выписали, и он ушел, не дождавшись дочери, которая должна была его встретить.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетовала на то, что в интернете распространяется ложная информация о том, что она якобы получает огромную пенсию - 450 тысяч рублей. а на самом деле? Если верить госпоже Матвиенко, то всего ничего — 25 тысяч рублей.
Общее увеличение цен в России коснулось и такой сферы, как ритуальные услуги. Ирина Мельник, директор по маркетингу АО «Честный Агент», рассказала, чем обусловлено подорожание ритуальных услуг и назвала несколько способов не переплатить за изготовление и установку памятника.
18 февраля 1911 года французский пилот Анри Пике перевёз 6,5 тысячи писем и 250 специальных открыток из Аллахабада до Наини (Индия). Это был первый официальный рейс, когда самолётом была доставлена почта.
В отличие от Запада, в России дома престарелых долгое время оставались «закрытой» темой, у людей, особенно пожилых, сохранялось устойчивое убеждение, что туда отправляются только «неугодные» родственники. Однако сегодня отношение россиян к этим учреждениям изменилось. Сейчас в нашей стране действует более полутора тысяч пансионатов для пожилых людей, как государственных, так и частных. При этом их количество, как и качество предоставляемых услуг, продолжает расти.
В одном из новосибирских дворов произошел вопиющий случай — водитель намеренно наехал на женщину с коляской. Почему? Молодая мама сделала замечание за парковку на тротуаре. Казалось бы, все правильно. Но нет, самолюбие было задето... (Мерзкая и неприятная ситуация, в который раз доказывающая, что прежде чем садиться на руль, ответь честно на вопрос: а будешь ли ты соблюдать правила дорожного движения и честно не мешать пешеходам? - прим. МГ.)
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы сравнил оппозиционного политика Алексея Навального с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. При этом последнего он назвал «смелым человеком».
Каждый год российские регионы закупают больше лекарств, чем необходимо для людей, имеющих льготы, выяснили аудиторы Счетной палаты. Что происходит с остатками? Их попросту выбрасывают, да-да. А ведь кому-то они так нужны!
Россия уже который год переживает демографический кризис: убыль населения достигла просто колоссальных размеров. И пугает больше всего вот что: примерно 24% всех смертей в России приходится на долю работающих людей, и 80% из них — мужчины. То есть каждая пятая смерть в России — это смерть кормильца семьи.
В Нижневартовске дети засняли необычный урок, который провели для них сотрудники силовых структур. Нескольких мальчиков обрядили в бронежилеты и каски, дав в руки дубинку и щит, а остальные дети исполняли роль агрессивных протестующих
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.